https://ria.ru/20210527/svyazi-1734511787.html

В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией

В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией - РИА Новости, 27.05.2021

В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией

Украине не стоит разрывать все экономические связи с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair, необходимо сохранить влияние Киева на двусторонние... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T23:50

2021-05-27T23:50

2021-05-27T23:50

задержание основателя telegram-канала nexta

алексей арестович

россия

ryanair

мид украины

минск

белоруссия

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КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Украине не стоит разрывать все экономические связи с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair, необходимо сохранить влияние Киева на двусторонние отношения, считает пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович."Белоруссия в определенном смысле зависит от нас больше, чем мы от Белоруссии. И если даже будем разрывать эти связи, то все они будут преданы определенному анализу, некоторые сохранны именно для двустороннего влияния. И пока мы сохраняем это двухстороннее влияние - его необходимо использовать, к сожалению", - сказал Арестович в эфире телеканала "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.По его словам, сейчас добровольно лишиться любого влияния на Белоруссию - не лучшее решение."Каждая связь будет пересмотрена, что-то оставим, что-то запретим", - сказал он.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Со среды по инициативе министерства энергетики Национальной комиссией по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ.

https://ria.ru/20210527/rassledovanie-1734510840.html

https://ria.ru/20210527/pismo-1734511050.html

россия

минск

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, алексей арестович , россия, ryanair, мид украины, минск, белоруссия