https://ria.ru/20210527/stoltenberg-1734505291.html

Генсек НАТО увидел сходство в "моделях поведения" России и Белоруссии

Генсек НАТО увидел сходство в "моделях поведения" России и Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021

Генсек НАТО увидел сходство в "моделях поведения" России и Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит сходства в "моделях поведения" России и Белоруссии и считает, что альянсу стоит принимать это всерьез и... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T21:48

2021-05-27T21:48

2021-05-27T21:48

россия

нато

евросоюз

португалия

белоруссия

йенс столтенберг

грузия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит сходства в "моделях поведения" России и Белоруссии и считает, что альянсу стоит принимать это всерьез и адаптироваться к новым вызовам."Мы наблюдаем схожие модели поведения России и Белоруссии, они подавляют демократические протесты, оппозицию, используют кибератаки… Две разные страны, но схожая модель поведения. Мы должны принимать это всерьез, потому что нарушение основных демократических прав означает нарушение тех ценностей, в которые НАТО верит – это демократия, личная свобода. Это также порождает нестабильность в соседнем с нами регионе. Поэтому НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине", - сказал он перед началом неформальной встречи глав минобороны Евросоюза в Португалии.

https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734500792.html

россия

португалия

белоруссия

грузия

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россия, нато, евросоюз, португалия, белоруссия, йенс столтенберг, грузия, в мире