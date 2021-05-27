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РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ в ближайшем будущем

РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ в ближайшем будущем - РИА Новости, 27.05.2021

РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ в ближайшем будущем

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшем будущем одобрения российской вакцины "Спутник V" ВОЗ, говорится в сообщении РФПИ. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:09

2021-05-27T17:09

2021-05-27T17:31

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

воз

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшем будущем одобрения российской вакцины "Спутник V" ВОЗ, говорится в сообщении РФПИ."Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем", - отмечается в сообщении.РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения "Спутника V" в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. РФПИ в марте заявлял, что подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в этой международной программе."РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям ЮНИСЕФ и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран. Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Он напомнил, что "Спутник V" уже применяется более чем 40 странами. "Их количество растет по мере того, как мы ежедневно продолжаем осуществлять поставки нашим партнерам. РФПИ ожидает успешного завершения процесса преквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для ЮНИСЕФ и внести вклад в спасение миллионов жизней", - добавил глава РФПИ.Механизм COVAX совместно с ЮНИСЕФ нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов. Это позволит обеспечить защиту медицинских и социальных работников, а также других групп высокого риска.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, воз, российский фонд прямых инвестиций