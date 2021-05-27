https://ria.ru/20210527/sotsseti-1734342803.html

Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях

Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях - РИА Новости, 27.05.2021

Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях

Некоторые фотографии, которые люди охотно выкладывают в соцсетях, могут быть источником информации для злоумышленников, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T02:10

2021-05-27T02:10

2021-05-27T02:10

россия

сергей никитин

group-ib

соцсети

технологии

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Некоторые фотографии, которые люди охотно выкладывают в соцсетях, могут быть источником информации для злоумышленников, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.Эксперт предупредил, что профиль в соцсетях, который доступен для всех, это не место для размещения, например, фото билетов или посадочных талонов на самолет. Многие часто публикуют такие фотографии, чтобы поделиться радостью от предстоящей поездки, не подозревая, что полет может быть испорчен или вовсе не состоится. Дело в том, что сведения, которые читаются на таких снимках, дают возможность получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, где сохранены паспортные данные, электронная почта и другая информация, пояснил Никитин.Если вы хотите похвастались в соцсетях билетом на концерт, то должны учитывать, что в итоге вы можете на него не попасть, предупредил Никитин.Он напомнил, что сейчас почти все билеты на различные представления – это одноразовые QR-коды."Это значит, что кто угодно может взять ваш билет и пройти по нему, а вы уже не сможете, потому что там достаточно считать код, и уже никому ничего не доказать", — объяснил эксперт.По его словам, еще серьезней нужно относиться к размещению фотографий с геометками, поскольку они очень упрощают жизнь преступникам.Чтобы не стать жертвой различных злоумышленников, эксперт советует завести приватный аккаунт в соцсетях, который доступен только тем, кому вы доверяете.

https://ria.ru/20210526/perepiska-1733908744.html

https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, сергей никитин, group-ib, соцсети, технологии, общество