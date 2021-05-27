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Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях - РИА Новости, 27.05.2021
Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
Некоторые фотографии, которые люди охотно выкладывают в соцсетях, могут быть источником информации для злоумышленников, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T02:10
2021-05-27T02:10
2021-05-27T02:10
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сергей никитин
group-ib
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Некоторые фотографии, которые люди охотно выкладывают в соцсетях, могут быть источником информации для злоумышленников, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.Эксперт предупредил, что профиль в соцсетях, который доступен для всех, это не место для размещения, например, фото билетов или посадочных талонов на самолет. Многие часто публикуют такие фотографии, чтобы поделиться радостью от предстоящей поездки, не подозревая, что полет может быть испорчен или вовсе не состоится. Дело в том, что сведения, которые читаются на таких снимках, дают возможность получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, где сохранены паспортные данные, электронная почта и другая информация, пояснил Никитин.Если вы хотите похвастались в соцсетях билетом на концерт, то должны учитывать, что в итоге вы можете на него не попасть, предупредил Никитин.Он напомнил, что сейчас почти все билеты на различные представления – это одноразовые QR-коды."Это значит, что кто угодно может взять ваш билет и пройти по нему, а вы уже не сможете, потому что там достаточно считать код, и уже никому ничего не доказать", — объяснил эксперт.По его словам, еще серьезней нужно относиться к размещению фотографий с геометками, поскольку они очень упрощают жизнь преступникам.Чтобы не стать жертвой различных злоумышленников, эксперт советует завести приватный аккаунт в соцсетях, который доступен только тем, кому вы доверяете.
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россия, сергей никитин, group-ib, соцсети, технологии, общество
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Некоторые фотографии, которые люди охотно выкладывают в соцсетях, могут быть источником информации для злоумышленников, рассказал в интервью радио Sputnik
заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB
Сергей Никитин.
Эксперт предупредил, что профиль в соцсетях, который доступен для всех, это не место для размещения, например, фото билетов или посадочных талонов на самолет. Многие часто публикуют такие фотографии, чтобы поделиться радостью от предстоящей поездки, не подозревая, что полет может быть испорчен или вовсе не состоится. Дело в том, что сведения, которые читаются на таких снимках, дают возможность получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, где сохранены паспортные данные, электронная почта и другая информация, пояснил Никитин
.
"С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например, к туалету", — сказал он.
Если вы хотите похвастались в соцсетях билетом на концерт, то должны учитывать, что в итоге вы можете на него не попасть, предупредил Никитин.
Он напомнил, что сейчас почти все билеты на различные представления – это одноразовые QR-коды.
"Это значит, что кто угодно может взять ваш билет и пройти по нему, а вы уже не сможете, потому что там достаточно считать код, и уже никому ничего не доказать", — объяснил эксперт.
По его словам, еще серьезней нужно относиться к размещению фотографий с геометками, поскольку они очень упрощают жизнь преступникам.
"Есть преступные группы, которые по геолокации отслеживают, например, ваши отпуска и занимаются квартирными кражами. Могут также отслеживать необычные дорогие автомобили и места, где они паркуются", — рассказал Никитин.
Чтобы не стать жертвой различных злоумышленников, эксперт советует завести приватный аккаунт в соцсетях, который доступен только тем, кому вы доверяете.