https://ria.ru/20210527/soglashenie-1734510409.html

Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению

Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению - РИА Новости, 27.05.2021

Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению

Россия установила строгие требования на льготы по налоговому соглашению, и это будет иметь негативные последствия для многих голландских компаний, заявил РИА... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T23:20

2021-05-27T23:20

2021-05-27T23:53

россия

владимир путин

гаага

нидерланды

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АМСТЕРДАМ, 27 мая — РИА Новости. Россия установила строгие требования на льготы по налоговому соглашению, и это будет иметь негативные последствия для многих голландских компаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус.В марте прошлого года Владимир Путин поручил обложить дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом, налогом в 15 процентов. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами. Однако переговоры с Нидерландами — в отличие от Кипра, Мальты и Люксембурга — не увенчались успехом. Накануне российский президент подписал закон о денонсации соглашения."Мы узнали, что Россия предпринимает шаги для прекращения налогового соглашения с Нидерландами. Однако Нидерланды еще не получили официального уведомления о выходе из соглашения", — сказал Раус.По его словам, в Гааге считают сложившуюся ситуацию нежелательной.Пресс-секретарь добавил, что Нидерланды долго пытались договориться с Москвой, но прийти к компромиссу не удалось. Тем не менее, подчеркнул Раус, королевство будет и дальше стремиться найти решение ситуации и продолжать диалог с Россией.Как говорилось в пояснительной записке к проекту закона о денонсации соглашения, в последние годы в Нидерланды выводились значительные ресурсы в виде процентов и дивидендов: в 2017 году объем таких выплат превысил 457 миллиардов рублей, в 2018-м он составил более 412 миллиардов, а в 2019-м — порядка 340 миллиардов. Если Россия направит уведомление о денонсации документа до 30 июня, то его действие прекратится с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20210527/mid-1734504458.html

https://ria.ru/20210527/slutskiy-1734506052.html

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, гаага, нидерланды