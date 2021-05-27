Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
23:20 27.05.2021 (обновлено: 23:53 27.05.2021)
АМСТЕРДАМ, 27 мая — РИА Новости. Россия установила строгие требования на льготы по налоговому соглашению, и это будет иметь негативные последствия для многих голландских компаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус.
В марте прошлого года Владимир Путин поручил обложить дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом, налогом в 15 процентов. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами. Однако переговоры с Нидерландами — в отличие от Кипра, Мальты и Люксембурга — не увенчались успехом. Накануне российский президент подписал закон о денонсации соглашения.
"Мы узнали, что Россия предпринимает шаги для прекращения налогового соглашения с Нидерландами. Однако Нидерланды еще не получили официального уведомления о выходе из соглашения", — сказал Раус.
По его словам, в Гааге считают сложившуюся ситуацию нежелательной.
Пресс-секретарь добавил, что Нидерланды долго пытались договориться с Москвой, но прийти к компромиссу не удалось. Тем не менее, подчеркнул Раус, королевство будет и дальше стремиться найти решение ситуации и продолжать диалог с Россией.
Как говорилось в пояснительной записке к проекту закона о денонсации соглашения, в последние годы в Нидерланды выводились значительные ресурсы в виде процентов и дивидендов: в 2017 году объем таких выплат превысил 457 миллиардов рублей, в 2018-м он составил более 412 миллиардов, а в 2019-м — порядка 340 миллиардов. Если Россия направит уведомление о денонсации документа до 30 июня, то его действие прекратится с 1 января 2022 года.