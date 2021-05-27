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Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению - РИА Новости, 27.05.2021
Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
Россия установила строгие требования на льготы по налоговому соглашению, и это будет иметь негативные последствия для многих голландских компаний, заявил РИА... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T23:20
2021-05-27T23:53
россия
владимир путин
гаага
нидерланды
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АМСТЕРДАМ, 27 мая — РИА Новости. Россия установила строгие требования на льготы по налоговому соглашению, и это будет иметь негативные последствия для многих голландских компаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус.В марте прошлого года Владимир Путин поручил обложить дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом, налогом в 15 процентов. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами. Однако переговоры с Нидерландами — в отличие от Кипра, Мальты и Люксембурга — не увенчались успехом. Накануне российский президент подписал закон о денонсации соглашения."Мы узнали, что Россия предпринимает шаги для прекращения налогового соглашения с Нидерландами. Однако Нидерланды еще не получили официального уведомления о выходе из соглашения", — сказал Раус.По его словам, в Гааге считают сложившуюся ситуацию нежелательной.Пресс-секретарь добавил, что Нидерланды долго пытались договориться с Москвой, но прийти к компромиссу не удалось. Тем не менее, подчеркнул Раус, королевство будет и дальше стремиться найти решение ситуации и продолжать диалог с Россией.Как говорилось в пояснительной записке к проекту закона о денонсации соглашения, в последние годы в Нидерланды выводились значительные ресурсы в виде процентов и дивидендов: в 2017 году объем таких выплат превысил 457 миллиардов рублей, в 2018-м он составил более 412 миллиардов, а в 2019-м — порядка 340 миллиардов. Если Россия направит уведомление о денонсации документа до 30 июня, то его действие прекратится с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210527/mid-1734504458.html
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россия, владимир путин, гаага, нидерланды

Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению

23:20 27.05.2021 (обновлено: 23:53 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДворец мира в Гааге
Дворец мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АМСТЕРДАМ, 27 мая — РИА Новости. Россия установила строгие требования на льготы по налоговому соглашению, и это будет иметь негативные последствия для многих голландских компаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус.
В марте прошлого года Владимир Путин поручил обложить дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом, налогом в 15 процентов. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами. Однако переговоры с Нидерландами — в отличие от Кипра, Мальты и Люксембурга — не увенчались успехом. Накануне российский президент подписал закон о денонсации соглашения.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу
"Мы узнали, что Россия предпринимает шаги для прекращения налогового соглашения с Нидерландами. Однако Нидерланды еще не получили официального уведомления о выходе из соглашения", — сказал Раус.
По его словам, в Гааге считают сложившуюся ситуацию нежелательной.
Пресс-секретарь добавил, что Нидерланды долго пытались договориться с Москвой, но прийти к компромиссу не удалось. Тем не менее, подчеркнул Раус, королевство будет и дальше стремиться найти решение ситуации и продолжать диалог с Россией.
Как говорилось в пояснительной записке к проекту закона о денонсации соглашения, в последние годы в Нидерланды выводились значительные ресурсы в виде процентов и дивидендов: в 2017 году объем таких выплат превысил 457 миллиардов рублей, в 2018-м он составил более 412 миллиардов, а в 2019-м — порядка 340 миллиардов. Если Россия направит уведомление о денонсации документа до 30 июня, то его действие прекратится с 1 января 2022 года.
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