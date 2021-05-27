https://ria.ru/20210527/slutskiy-1734506052.html

Слуцкий прокомментировал отказ США от Договора по открытому небу

Слуцкий прокомментировал отказ США от Договора по открытому небу - РИА Новости, 27.05.2021

Слуцкий прокомментировал отказ США от Договора по открытому небу

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вина за фактическое разрушение Договора по открытому небу лежит полностью на... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T22:01

2021-05-27T22:01

2021-05-27T23:20

госдума рф

россия

леонид слуцкий (политик)

договор по открытому небу

сша

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вина за фактическое разрушение Договора по открытому небу лежит полностью на Вашингтоне, шаги России продиктованы необходимостью ответных мер.В среду Госдума денонсировала Договор по открытому небу. США уже вышли из договора."Вина за фактическое разрушение договора лежит полностью на Вашингтоне. Все наши шаги продиктованы необходимостью ответных мер", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, заявления США об отсутствии намерения вернуться в Договор по открытому небу подтверждают правильность курса России по его денонсации."Заявления США об отсутствии намерения вернуться в ДОН подтверждает правильность курса России по его денонсации", - сказал Слуцкий.Он считает, что Россия не может продолжать "игру в одни ворота" при нежелании европейских партнеров предоставить юридические гарантии непередачи данных облетов российской территории американской стороне."Мы должны защитить интересы национальной безопасности и вести свою политику на равной и паритетной основе", - отметил парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/don-1732961595.html

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госдума рф, россия, леонид слуцкий (политик), договор по открытому небу, сша