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Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии
Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии - РИА Новости, 27.05.2021
Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии
Евросоюз считает, что президентские выборы в Сирии не отвечали критериям подлинно демократического голосования и не будут способствовать урегулированию... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:36
2021-05-27T11:00
совет безопасности оон
оон
дамаск (город)
жозеп боррель
евросоюз
сирия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Евросоюз считает, что президентские выборы в Сирии не отвечали критериям подлинно демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Выборы, состоявшиеся в Сирии 26 мая, не отвечали ни одному критерию подлинно демократического голосования и не способствуют урегулированию конфликта", - говорится в письменном заявлении Борреля.По его мнению, выборы должны были бы пройти в рамках подлинного политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН. В частности, в ЕС полагают, что сирийские беженцы, перемещенные лица, диаспора за рубежом должны иметь возможность принять участие в голосовании.Боррель добавил, что для проведения таких выборов должна быть обеспечена "безопасность, нейтральная атмосфера без угроз и запугивания, а также честная политическая конкуренция"."ЕС готов поддержать свободные и честные выборы в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза и под наблюдением ООН в соответствии с высокими международными стандартами прозрачности", - говорится в заявлении главы Евродипломатии.ЕС в настоящее время не поддерживает отношения с официальным Дамаском и считает преждевременной нормализацию отношений международного сообщества с Сирией.Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.В то же время, Европейский союз заявляет, что европейские санкции не мешают ЕС оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.В конце марта ЕС организовал международную донорскую конференцию "Брюссель-5", участники которой пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для оказания помощи сирийским беженцам в 2021-2022 году.
https://ria.ru/20210527/siriya-1734355103.html
https://ria.ru/20210526/siriya-1733943436.html
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совет безопасности оон, оон, дамаск (город), жозеп боррель, евросоюз, сирия, в мире

Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии

10:36 27.05.2021 (обновлено: 11:00 27.05.2021)
 
© REUTERS / Johanna Geron/PoolВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© REUTERS / Johanna Geron/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Евросоюз считает, что президентские выборы в Сирии не отвечали критериям подлинно демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Выборы, состоявшиеся в Сирии 26 мая, не отвечали ни одному критерию подлинно демократического голосования и не способствуют урегулированию конфликта", - говорится в письменном заявлении Борреля.
Девушка голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Советник главы Сирии рассказал о западной пропаганде во время выборов
По его мнению, выборы должны были бы пройти в рамках подлинного политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН. В частности, в ЕС полагают, что сирийские беженцы, перемещенные лица, диаспора за рубежом должны иметь возможность принять участие в голосовании.
Боррель добавил, что для проведения таких выборов должна быть обеспечена "безопасность, нейтральная атмосфера без угроз и запугивания, а также честная политическая конкуренция".
"ЕС готов поддержать свободные и честные выборы в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза и под наблюдением ООН в соответствии с высокими международными стандартами прозрачности", - говорится в заявлении главы Евродипломатии.
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Вчера, 12:57
Президентские выборы в Сирии
ЕС в настоящее время не поддерживает отношения с официальным Дамаском и считает преждевременной нормализацию отношений международного сообщества с Сирией.
Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.
В то же время, Европейский союз заявляет, что европейские санкции не мешают ЕС оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.
В конце марта ЕС организовал международную донорскую конференцию "Брюссель-5", участники которой пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для оказания помощи сирийским беженцам в 2021-2022 году.
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Совет Безопасности ООНООНДамаск (город)Жозеп БоррельЕвросоюзСирияВ мире
 
 
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