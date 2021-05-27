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Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 27.05.2021
Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного выявили новый подход к лечению сердечно-сосудистых РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:30
2021-05-27T16:30
2021-05-27T16:30
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного выявили новый подход к лечению сердечно-сосудистых болезней, сообщил телеканал "360".Подмосковные ученые провели исследования в составе международной группы ученых из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США). Специалисты разработали методику, благодаря которой теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, связывающие рецепторы сердечно-сосудистой системы и участвующие в процессах старения. Подмосковные биофизики изучили молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ. Выводы исследователей позволят разработать и создать лекарства нового поколения."Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывает широкие перспективы для новых открытий", – заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По ее словам, правительство Подмосковья активно поддерживает грантами и премиями проведение исследований, а также вовлекает в научную сферу молодых специалистов с помощью социальных программ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного выявили новый подход к лечению сердечно-сосудистых болезней, сообщил телеканал "360"
.
Подмосковные ученые провели исследования в составе международной группы ученых из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США).
Специалисты разработали методику, благодаря которой теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, связывающие рецепторы сердечно-сосудистой системы и участвующие в процессах старения. Подмосковные биофизики изучили молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ. Выводы исследователей позволят разработать и создать лекарства нового поколения.
"Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывает широкие перспективы для новых открытий", – заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, правительство Подмосковья активно поддерживает грантами и премиями проведение исследований, а также вовлекает в научную сферу молодых специалистов с помощью социальных программ.