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Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 27.05.2021

Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного выявили новый подход к лечению сердечно-сосудистых РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:30

2021-05-27T16:30

2021-05-27T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного выявили новый подход к лечению сердечно-сосудистых болезней, сообщил телеканал "360".Подмосковные ученые провели исследования в составе международной группы ученых из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США). Специалисты разработали методику, благодаря которой теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, связывающие рецепторы сердечно-сосудистой системы и участвующие в процессах старения. Подмосковные биофизики изучили молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ. Выводы исследователей позволят разработать и создать лекарства нового поколения."Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывает широкие перспективы для новых открытий", – заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По ее словам, правительство Подмосковья активно поддерживает грантами и премиями проведение исследований, а также вовлекает в научную сферу молодых специалистов с помощью социальных программ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)