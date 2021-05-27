Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210527/serdtse-1734448048.html
Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 27.05.2021
Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного выявили новый подход к лечению сердечно-сосудистых РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:30
2021-05-27T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734449832_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_9d937aea4b5524de41aeecc8bbfe7e3d.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного выявили новый подход к лечению сердечно-сосудистых болезней, сообщил телеканал "360".Подмосковные ученые провели исследования в составе международной группы ученых из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США). Специалисты разработали методику, благодаря которой теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, связывающие рецепторы сердечно-сосудистой системы и участвующие в процессах старения. Подмосковные биофизики изучили молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ. Выводы исследователей позволят разработать и создать лекарства нового поколения."Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывает широкие перспективы для новых открытий", – заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По ее словам, правительство Подмосковья активно поддерживает грантами и премиями проведение исследований, а также вовлекает в научную сферу молодых специалистов с помощью социальных программ.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734449832_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_294a52eb4c470637702a0a9f350a3f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Ученые из Подмосковья нашли новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

16:30 27.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного выявили новый подход к лечению сердечно-сосудистых болезней, сообщил телеканал "360".
Подмосковные ученые провели исследования в составе международной группы ученых из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США).
Специалисты разработали методику, благодаря которой теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, связывающие рецепторы сердечно-сосудистой системы и участвующие в процессах старения. Подмосковные биофизики изучили молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ. Выводы исследователей позволят разработать и создать лекарства нового поколения.
"Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывает широкие перспективы для новых открытий", – заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, правительство Подмосковья активно поддерживает грантами и премиями проведение исследований, а также вовлекает в научную сферу молодых специалистов с помощью социальных программ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния