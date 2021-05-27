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В Рязанской области открыли детскую спортивную секцию при колонии
В Рязанской области открыли детскую спортивную секцию при колонии - РИА Новости, 27.05.2021
В Рязанской области открыли детскую спортивную секцию при колонии
Спортивную секцию, в которой дети Скопинского района смогут заниматься бесплатно, открыли при исправительной колонии №3 УФСИН России по Рязанской области,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:03
2021-05-27T00:03
2021-05-27T00:03
рязанская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спортивную секцию, в которой дети Скопинского района смогут заниматься бесплатно, открыли при исправительной колонии №3 УФСИН России по Рязанской области, рассказали в пресс-службе ведомства.Отмечается, что это единственная бесплатная спортивная секция для детей в Скопинском районе. Желающих обучат основам самообороны и борьбы."В исправительной колонии №3 УФСИН России по Рязанской области действует спортивная секция, которая дает возможность детям Скопинского района бесплатно заниматься различными видами спорта", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что сейчас 80% детей, занимающихся в секции, - это дети сотрудников уголовно-исполнительной системы. Спортивные занятия проводит тренер высшей категории, Мастер спорта СССР Олег Зубрилин. Его воспитанники не раз становились призерами спортивных соревнований и первенств России, Европы и мира.В свою очередь член ОНК Москвы Ольга Дружинина отметила значимость данной инициативы, подчеркнув, что уровень детско-подростковой преступности возрастает. Она также отметила важность того, что дети не пересекаются с содержащимися в исправительной колонии, а все занятия проходят на территории административного корпуса.Заместитель председателя московской ОНК Богдан Эберт добавил, что спорт - один из лучших инструментов социализации ребенка. Спорт занимает большое количество свободного времени у ребенка, что позволяет оградить его от употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, добавил Эберт."Руководитель УФСИН России по Рязанской области Александр Комков считает данную инициативу крайне важной и прикладывает все усилия для того, чтобы дать детям возможность спортивного развития", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210315/vychet-1601185277.html
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рязанская область
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Спортивную секцию, в которой дети Скопинского района смогут заниматься бесплатно, открыли при исправительной колонии №3 УФСИН России по Рязанской области
, рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что это единственная бесплатная спортивная секция для детей в Скопинском районе. Желающих обучат основам самообороны и борьбы.
"В исправительной колонии №3 УФСИН России по Рязанской области действует спортивная секция, которая дает возможность детям Скопинского района бесплатно заниматься различными видами спорта", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что сейчас 80% детей, занимающихся в секции, - это дети сотрудников уголовно-исполнительной системы. Спортивные занятия проводит тренер высшей категории, Мастер спорта СССР Олег Зубрилин. Его воспитанники не раз становились призерами спортивных соревнований и первенств России, Европы и мира.
В свою очередь член ОНК Москвы Ольга Дружинина отметила значимость данной инициативы, подчеркнув, что уровень детско-подростковой преступности возрастает. Она также отметила важность того, что дети не пересекаются с содержащимися в исправительной колонии, а все занятия проходят на территории административного корпуса.
Заместитель председателя московской ОНК Богдан Эберт добавил, что спорт - один из лучших инструментов социализации ребенка. Спорт занимает большое количество свободного времени у ребенка, что позволяет оградить его от употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, добавил Эберт.
"Руководитель УФСИН России по Рязанской области Александр Комков считает данную инициативу крайне важной и прикладывает все усилия для того, чтобы дать детям возможность спортивного развития", - добавили в ведомстве.