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Адвокат заявил, что вновь не смог попасть к задержанной в Минске Сапеге
Адвокат заявил, что вновь не смог попасть к задержанной в Минске Сапеге - РИА Новости, 27.05.2021
Адвокат заявил, что вновь не смог попасть к задержанной в Минске Сапеге
Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что в четверг не смог посетить подзащитную в СИЗО Минска, предпримет... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:37
2021-05-27T19:38
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что в четверг не смог посетить подзащитную в СИЗО Минска, предпримет очередную попытку в пятницу."Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ адвокату также не удалось посетить Софью. Попытка посетить Софью будет предпринята завтра", - сказал Филанович РИА Новости.В среду он сообщал, что встреча с подзащитной не состоялась по аналогичной причине.По словам защитника, на пятницу назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. "Адвокатом сегодня подано заявление об ознакомлении с материалами дела, однако он был проинформирован, что с делом он сможет ознакомиться только завтра", - сказал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/sapega-1734426388.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире

Адвокат заявил, что вновь не смог попасть к задержанной в Минске Сапеге

19:37 27.05.2021 (обновлено: 19:38 27.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что в четверг не смог посетить подзащитную в СИЗО Минска, предпримет очередную попытку в пятницу.
"Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ адвокату также не удалось посетить Софью. Попытка посетить Софью будет предпринята завтра", - сказал Филанович РИА Новости.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
14:49В мире
Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги 28 мая
В среду он сообщал, что встреча с подзащитной не состоялась по аналогичной причине.
По словам защитника, на пятницу назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. "Адвокатом сегодня подано заявление об ознакомлении с материалами дела, однако он был проинформирован, что с делом он сможет ознакомиться только завтра", - сказал он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
15:53
Автор канала Nexta обратился c просьбой о помощи к мировому сообществу
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
16:10В мире
В ЛНР открыли уголовное дело против Протасевича
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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