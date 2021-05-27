https://ria.ru/20210527/sapega-1734491616.html

Адвокат заявил, что вновь не смог попасть к задержанной в Минске Сапеге

Адвокат заявил, что вновь не смог попасть к задержанной в Минске Сапеге - РИА Новости, 27.05.2021

Адвокат заявил, что вновь не смог попасть к задержанной в Минске Сапеге

Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что в четверг не смог посетить подзащитную в СИЗО Минска, предпримет... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T19:37

2021-05-27T19:37

2021-05-27T19:38

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что в четверг не смог посетить подзащитную в СИЗО Минска, предпримет очередную попытку в пятницу."Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ адвокату также не удалось посетить Софью. Попытка посетить Софью будет предпринята завтра", - сказал Филанович РИА Новости.В среду он сообщал, что встреча с подзащитной не состоялась по аналогичной причине.По словам защитника, на пятницу назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. "Адвокатом сегодня подано заявление об ознакомлении с материалами дела, однако он был проинформирован, что с делом он сможет ознакомиться только завтра", - сказал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/sapega-1734426388.html

https://ria.ru/20210527/pomosch-1734442371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/protasevich-1734445750.html

россия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире