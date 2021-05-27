https://ria.ru/20210527/remont-1734456820.html

Ремонт еще двух подземных переходов начался в Москве

Ремонт еще двух подземных переходов начался в Москве - РИА Новости, 27.05.2021

Ремонт еще двух подземных переходов начался в Москве

Ремонт еще двух подземных переходов начался в Москве, всего до конца года капитально отремонтируют 14 пешеходных тоннелей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:46

2021-05-27T16:46

2021-05-27T16:46

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ремонт еще двух подземных переходов начался в Москве, всего до конца года капитально отремонтируют 14 пешеходных тоннелей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к ремонту еще двух подземных пешеходных переходов – на северо-западе и юго-западе столицы. Работы начались на улице Саломеи Нерис в северо-западном административном округе и на Новочеремушкинской улице в юго-западном административном округе", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже отремонтирован пешеходный переход на Пролетарском проспекте. В работе – переходы на Каширском проезде, Проспекте Андропова, на Ленинском проспекте, Балаклавском проспекте, 5-м Донском проезде, 106-м километре МКАД и в Зеленограде."Всего до конца года капитально отремонтируем 14 пешеходных тоннелей. Что будет сделано: заменим керамическое покрытие стен лестничных сходов и пешеходного тоннеля на гранитную облицовку, отремонтируем системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, обновим гранитные плиты площадок между лестницами и ступеней. Ремонт не доставляет неудобств пешеходам – часть перехода всегда открыта", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210527/moskva-1734455997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва