https://ria.ru/20210527/remont-1734421581.html

На Вологодчине за лето отремонтируют 38 сельских домов культуры

На Вологодчине за лето отремонтируют 38 сельских домов культуры - РИА Новости, 27.05.2021

На Вологодчине за лето отремонтируют 38 сельских домов культуры

Власти Вологодской области отремонтируют за лето 38 сельских домов культуры, на это выделено порядка 214 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:25

2021-05-27T14:25

2021-05-27T14:25

вологодская область

ремонт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593017917_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_041efeb4a491a8b1e2f87f09c7599448.jpg

ВОЛОГДА, 27 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области отремонтируют за лето 38 сельских домов культуры, на это выделено порядка 214 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области.Двенадцать культурно-досуговых учреждений будут приведены в порядок в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура", решение о ремонте девяти из них были приняты на заседаниях градостроительных советах в муниципалитетах. И порядка 26 - по региональной программе "Сельский дом культуры", в соответствии с концепцией – капремонт по одному дому культуры в каждом из 26 сельских районов, сообщает пресс-служба со ссылкой на первого замгубернатора Антона Кольцова."Важность учреждений культуры для жителей сельской местности трудно переоценить. Именно сельские ДК являются здесь главными очагами культурной жизни, обеспечивают сельчанам общение, развитие и досуг. Ремонт и модернизация меняет и содержание их работы. В них устанавливают новое оборудование, виртуальные концертные и кинозалы, появляются новые услуги, связанные с цифровизацией", - цитирует пресс-служба слова первого замгубернатора Вологодской области Антона Кольцова.

https://ria.ru/20210520/remont-1733108437.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт