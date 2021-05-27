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Вологодская область
https://ria.ru/20210527/remont-1734421581.html
На Вологодчине за лето отремонтируют 38 сельских домов культуры
На Вологодчине за лето отремонтируют 38 сельских домов культуры - РИА Новости, 27.05.2021
На Вологодчине за лето отремонтируют 38 сельских домов культуры
Власти Вологодской области отремонтируют за лето 38 сельских домов культуры, на это выделено порядка 214 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:25
2021-05-27T14:25
вологодская область
ремонт
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ВОЛОГДА, 27 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области отремонтируют за лето 38 сельских домов культуры, на это выделено порядка 214 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области.Двенадцать культурно-досуговых учреждений будут приведены в порядок в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура", решение о ремонте девяти из них были приняты на заседаниях градостроительных советах в муниципалитетах. И порядка 26 - по региональной программе "Сельский дом культуры", в соответствии с концепцией – капремонт по одному дому культуры в каждом из 26 сельских районов, сообщает пресс-служба со ссылкой на первого замгубернатора Антона Кольцова."Важность учреждений культуры для жителей сельской местности трудно переоценить. Именно сельские ДК являются здесь главными очагами культурной жизни, обеспечивают сельчанам общение, развитие и досуг. Ремонт и модернизация меняет и содержание их работы. В них устанавливают новое оборудование, виртуальные концертные и кинозалы, появляются новые услуги, связанные с цифровизацией", - цитирует пресс-служба слова первого замгубернатора Вологодской области Антона Кольцова.
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ремонт

На Вологодчине за лето отремонтируют 38 сельских домов культуры

14:25 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРемонт
Ремонт - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 27 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области отремонтируют за лето 38 сельских домов культуры, на это выделено порядка 214 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области.
Двенадцать культурно-досуговых учреждений будут приведены в порядок в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура", решение о ремонте девяти из них были приняты на заседаниях градостроительных советах в муниципалитетах. И порядка 26 - по региональной программе "Сельский дом культуры", в соответствии с концепцией – капремонт по одному дому культуры в каждом из 26 сельских районов, сообщает пресс-служба со ссылкой на первого замгубернатора Антона Кольцова.
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 12:39Вологодская область
В вологодских селах отремонтируют 25 дорог почти на 150 миллионов рублей
"Важность учреждений культуры для жителей сельской местности трудно переоценить. Именно сельские ДК являются здесь главными очагами культурной жизни, обеспечивают сельчанам общение, развитие и досуг. Ремонт и модернизация меняет и содержание их работы. В них устанавливают новое оборудование, виртуальные концертные и кинозалы, появляются новые услуги, связанные с цифровизацией", - цитирует пресс-служба слова первого замгубернатора Вологодской области Антона Кольцова.
 
Вологодская областьРемонт
 
 
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