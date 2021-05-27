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Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы
Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы - РИА Новости, 27.05.2021
Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы
Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:02
2021-05-27T13:40
андрей липов
россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается возможность ограничения рекламы, сообщил глава ведомства Андрей Липов."Теперь еще если пройдет закон о "приземлении" (предписывающий иностранным IT-компаниям организовать юрлица в России - ред.), появятся экономические меры (воздействия на интернет-платформы - ред.), они тоже существенные... Будем ограничивать возможность размещения рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России", - рассказал Липов журналистам.
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андрей липов, россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика

Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы

00:02 27.05.2021 (обновлено: 13:40 27.05.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается возможность ограничения рекламы, сообщил глава ведомства Андрей Липов.
"Теперь еще если пройдет закон о "приземлении" (предписывающий иностранным IT-компаниям организовать юрлица в России - ред.), появятся экономические меры (воздействия на интернет-платформы - ред.), они тоже существенные... Будем ограничивать возможность размещения рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России", - рассказал Липов журналистам.
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Андрей ЛиповРоссияYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Экономика
 
 
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