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Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы
Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы - РИА Новости, 27.05.2021
Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы
Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T00:02
2021-05-27T00:02
2021-05-27T13:40
андрей липов
россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается возможность ограничения рекламы, сообщил глава ведомства Андрей Липов."Теперь еще если пройдет закон о "приземлении" (предписывающий иностранным IT-компаниям организовать юрлица в России - ред.), появятся экономические меры (воздействия на интернет-платформы - ред.), они тоже существенные... Будем ограничивать возможность размещения рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России", - рассказал Липов журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/kompanii-1733663908.html
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РИА Новости
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андрей липов, россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика