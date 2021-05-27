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Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы

Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы - РИА Новости, 27.05.2021

Нарушающим законы интернет-платформам могут ограничить размещение рекламы

Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T00:02

2021-05-27T00:02

2021-05-27T13:40

андрей липов

россия

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

экономика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роскомнадзор планирует расширить спектр мер воздействия на интернет-платформы, которые не исполняют российское законодательство, в частности рассматривается возможность ограничения рекламы, сообщил глава ведомства Андрей Липов."Теперь еще если пройдет закон о "приземлении" (предписывающий иностранным IT-компаниям организовать юрлица в России - ред.), появятся экономические меры (воздействия на интернет-платформы - ред.), они тоже существенные... Будем ограничивать возможность размещения рекламы на том или ином сервисе. Google же много денег зарабатывает на YouTube в России", - рассказал Липов журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/kompanii-1733663908.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей липов, россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика