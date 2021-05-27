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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210527/razvitie-1734413473.html
Эксперты КНР и РФ осудили комплексное развитие района дельты реки Янцзы
Эксперты КНР и РФ осудили комплексное развитие района дельты реки Янцзы - РИА Новости, 27.05.2021
Эксперты КНР и РФ осудили комплексное развитие района дельты реки Янцзы
Будучи важным связующим звеном для комплексного развития района дельты реки Янцзы, научно-технический инновационный коридор G60 играет ведущую роль в области... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:51
2021-05-27T13:51
россия-китай: главное
россия
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Будучи важным связующим звеном для комплексного развития района дельты реки Янцзы, научно-технический инновационный коридор G60 играет ведущую роль в области международного научно-технического сотрудничества. Строительству этого коридора большое содействие оказывают специалисты из России.Саммит высокотехнологичного производства в дельте реки Янцзы и Китайско-российский академический форум по интеллектуальному производству прошли на днях в шанхайском районе Сунцзян. Мероприятие было организовано Шанхайским научно-техническим обществом и народным правительством района Сунцзян под руководством Всекитайского научно-технического общества. А его исполнительными организаторами выступили Инновационная база русских академиков коридора G60 и Шанхайская ассоциация волонтеров по популяризации науки и техники.В рамках саммита были подписаны документы по 8 проектам. В частности, Китайско-российский научно-исследовательский институт математической экономики, в личный состав которого войдет ряд китайских и российских академиков и экспертов в качестве основных членов. Будет заниматься изучением экономических и финансовых вопросов, позиционирования регионального промышленного развития и планирования регионального экономического развития и др.Кроме того, вышеупомянутая база русских академиков подписала ряд проектов сотрудничества с десятью учреждениями Китая, включая Шанхайский университет иностранных языков. В то же время создание международного научно-исследовательского аналитического центра данной базы позволит ускорить реализацию международных проектов высокого качества и расширить возможности скоординированного развития отраслей за счет объединения базы данных специалистов, базы данных проектов и базы данных промышленных предприятий.Вместе с этим, на Китайско-российском академическом форуме по интеллектуальному производству, главная тема которого - "Фокус на интеллект, науку и технологии для создания будущего", в режиме онлайн прошли дискуссии по таким вопросам, как внедрение и обмен высококлассными специалистами между Китаем и Россией, реализация высококачественных проектов и совместная работа промышленных предприятий.Представитель из России сказал, что российско-китайское сотрудничество быстро развивалось за последние десять лет, и научно-техническое сотрудничество стало приоритетным направлением развития стратегического партнерства двух стран. Частота двусторонних научно-технических обменов и мероприятий увеличилась, и взаимодействие достигло замечательных результатов. Многие российско-китайские совместные научно-исследовательские проекты возникли и развивались семимильными шагами. Эксперты, присутствовавшие на форуме, заявили, что научно-технический инновационный коридор G60 должен стать демонстрационной зоной межрегионального развития интеллектуального производства и поможет распространению опыта и промышленных технологий на прилегающие территории.
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россия, китай, технологии, экономика

Эксперты КНР и РФ осудили комплексное развитие района дельты реки Янцзы

13:51 27.05.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanПеревозка контейнеров по реке Янцзы в Ухане, Китай
Перевозка контейнеров по реке Янцзы в Ухане, Китай - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Будучи важным связующим звеном для комплексного развития района дельты реки Янцзы, научно-технический инновационный коридор G60 играет ведущую роль в области международного научно-технического сотрудничества. Строительству этого коридора большое содействие оказывают специалисты из России.
Саммит высокотехнологичного производства в дельте реки Янцзы и Китайско-российский академический форум по интеллектуальному производству прошли на днях в шанхайском районе Сунцзян. Мероприятие было организовано Шанхайским научно-техническим обществом и народным правительством района Сунцзян под руководством Всекитайского научно-технического общества. А его исполнительными организаторами выступили Инновационная база русских академиков коридора G60 и Шанхайская ассоциация волонтеров по популяризации науки и техники.
В рамках саммита были подписаны документы по 8 проектам. В частности, Китайско-российский научно-исследовательский институт математической экономики, в личный состав которого войдет ряд китайских и российских академиков и экспертов в качестве основных членов. Будет заниматься изучением экономических и финансовых вопросов, позиционирования регионального промышленного развития и планирования регионального экономического развития и др.
Кроме того, вышеупомянутая база русских академиков подписала ряд проектов сотрудничества с десятью учреждениями Китая, включая Шанхайский университет иностранных языков. В то же время создание международного научно-исследовательского аналитического центра данной базы позволит ускорить реализацию международных проектов высокого качества и расширить возможности скоординированного развития отраслей за счет объединения базы данных специалистов, базы данных проектов и базы данных промышленных предприятий.
Вместе с этим, на Китайско-российском академическом форуме по интеллектуальному производству, главная тема которого - "Фокус на интеллект, науку и технологии для создания будущего", в режиме онлайн прошли дискуссии по таким вопросам, как внедрение и обмен высококлассными специалистами между Китаем и Россией, реализация высококачественных проектов и совместная работа промышленных предприятий.
Посетители международного ЭКСПО индустрии больших данных в городе Гуйян, 2018 год - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
12:16Россия-Китай: Главное
В Китае открылось международное ЭКСПО индустрии больших данных
Представитель из России сказал, что российско-китайское сотрудничество быстро развивалось за последние десять лет, и научно-техническое сотрудничество стало приоритетным направлением развития стратегического партнерства двух стран. Частота двусторонних научно-технических обменов и мероприятий увеличилась, и взаимодействие достигло замечательных результатов. Многие российско-китайские совместные научно-исследовательские проекты возникли и развивались семимильными шагами. Эксперты, присутствовавшие на форуме, заявили, что научно-технический инновационный коридор G60 должен стать демонстрационной зоной межрегионального развития интеллектуального производства и поможет распространению опыта и промышленных технологий на прилегающие территории.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайТехнологииЭкономика
 
 
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