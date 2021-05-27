https://ria.ru/20210527/putin-1734366082.html
Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева
Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева - РИА Новости, 27.05.2021
Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева
Президент России Владимир Путин назвал очень личным решение о создании клиники для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, знакомство с Димой РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:15
2021-05-27T10:15
2021-05-27T10:27
россия
центр онкологии имени димы рогачева
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень личным решение о создании клиники для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, знакомство с Димой Рогачевым ускорило создание такого Центра.Путин встретился с мальчиком в 2005 году, после того, как получил от него письмо с приглашением на блины. Президент тогда подарил Диме фотоаппарат, а он ему - рисунок больницы будущего. Врачи тогда рассказали Путину и необходимости создания специального центра для детей.В четверг, 27 мая, в Центре имени Дмитрия Рогачева проходит конгресс "Детская онкология, гематология и иммунология 21 века. От науки к практике". Путин обратился к его участникам."Понимаю, какие, в прямом смысле слова, жизненно важные темы вы обсуждаете. Ваша встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачева. Сегодня это одна из крупнейших в мире клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Тысячи ребят с этими тяжелыми болезнями получают здесь эффективное, высокотехнологичное лечение", - сказал он.Президент вспомнил историю создания этого центра.Путин отметил, что этот центр был построен вместе с немецкими и другими зарубежными партнёрами, оснащен всем необходимым для лечения и для научных исследований. "И по праву назван именем ребенка, который мечтал о такой больнице", - сказал президент.Самым большим в Европе специализированным центром детской гематологии, онкологии и иммунологии является Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Центр был открыт в Москве 1 июня 2011 года. Решение о создании клиники было принято в 2005 году после встречи Путина с больным лейкозом Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии был назван НМИЦ ДГОИ.В центре на поток поставлены уникальные клинико-диагностические методы, которые позволяют не только раньше поставить диагноз, но и успешно лечить самые тяжелые заболевания. Иммунотерапия гематологических и онкологических заболеваний с использованием иммунокомпетентных клеток, культивированных специально для пациента, позволяет добиться ремиссии заболевания или купирования осложнений без применения ряда токсичных препаратов.Ежегодно Центр способен выполнять до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире. Ежегодно проводится до 70 тысяч исследований молекулярной диагностики гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Ежегодно в центре выполняется 20 тысяч ультразвуковых исследований, семь тысяч МРТ-исследований и 11 тысяч КТ-исследований. Клинико-диагностическая лаборатория ежегодно проводит до двух миллионов исследований. Биобанк центра хранит более пяти тысяч уникальных образцов.
https://ria.ru/20210527/pomosch-1734364822.html
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россия, центр онкологии имени димы рогачева, владимир путин, общество
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
назвал очень личным решение о создании клиники для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, знакомство с Димой Рогачевым ускорило создание такого Центра.
Путин встретился с мальчиком в 2005 году, после того, как получил от него письмо с приглашением на блины. Президент тогда подарил Диме фотоаппарат, а он ему - рисунок больницы будущего. Врачи тогда рассказали Путину и необходимости создания специального центра для детей.
В четверг, 27 мая, в Центре имени Дмитрия Рогачева проходит конгресс "Детская онкология, гематология и иммунология 21 века. От науки к практике". Путин обратился к его участникам.
"Понимаю, какие, в прямом смысле слова, жизненно важные темы вы обсуждаете. Ваша встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачева. Сегодня это одна из крупнейших в мире клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Тысячи ребят с этими тяжелыми болезнями получают здесь эффективное, высокотехнологичное лечение", - сказал он.
Президент вспомнил историю создания этого центра.
"Этот уникальный центр открылся 10 дет назад. Для меня это и личная история, потому что встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым - жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком. Да, мы в России
понимали, что такой центр с современным технологиями крайне нужен, но так встреча... и с командой потрясающе неравнодушных врачей и с их пациентом Димой намного ускорила этот процесс", - сказал он.
Путин отметил, что этот центр был построен вместе с немецкими и другими зарубежными партнёрами, оснащен всем необходимым для лечения и для научных исследований. "И по праву назван именем ребенка, который мечтал о такой больнице", - сказал президент.
Самым большим в Европе специализированным центром детской гематологии, онкологии и иммунологии является Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Центр был открыт в Москве 1 июня 2011 года. Решение о создании клиники было принято в 2005 году после встречи Путина с больным лейкозом Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии был назван НМИЦ ДГОИ.
В центре на поток поставлены уникальные клинико-диагностические методы, которые позволяют не только раньше поставить диагноз, но и успешно лечить самые тяжелые заболевания. Иммунотерапия гематологических и онкологических заболеваний с использованием иммунокомпетентных клеток, культивированных специально для пациента, позволяет добиться ремиссии заболевания или купирования осложнений без применения ряда токсичных препаратов.
Ежегодно Центр способен выполнять до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире. Ежегодно проводится до 70 тысяч исследований молекулярной диагностики гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний. Ежегодно в центре выполняется 20 тысяч ультразвуковых исследований, семь тысяч МРТ-исследований и 11 тысяч КТ-исследований. Клинико-диагностическая лаборатория ежегодно проводит до двух миллионов исследований. Биобанк центра хранит более пяти тысяч уникальных образцов.