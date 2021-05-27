Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/provokatsiya-1734375741.html
Пашинян обвинил Азербайджан в провоцировании военного столкновения
Пашинян обвинил Азербайджан в провоцировании военного столкновения - РИА Новости, 27.05.2021
Пашинян обвинил Азербайджан в провоцировании военного столкновения
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что "кто-то хочет сделать так", чтобы армянская сторона смирились с... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:04
2021-05-27T11:04
никол пашинян
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/140263/47/1402634707_0:0:1373:773_1920x0_80_0_0_24934fe76a7354016348d0e35ed955ee.jpg
ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что "кто-то хочет сделать так", чтобы армянская сторона смирились с присутствием азербайджанских военных на территории страны, "чего быть не может".Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.По его словам, Армения не должна поддаваться на это. "Азербайджанские ВС должны безоговорочно покинуть территорию Армении. Второе, мы во всех ситуациях будем сохранять трезвость, осмотрительность… ВС Армении должны продолжать выполнять свои функции по охране и укреплению границ, территориальной целостности Армении. Какими бы события ни были трудными, неуравновешенные действия и заявления здесь неуместны", - отметил Пашинян.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/140263/47/1402634707_73:0:1370:973_1920x0_80_0_0_23731dc195d81c73b1c5e27882c9ad64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

Пашинян обвинил Азербайджан в провоцировании военного столкновения

11:04 27.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСитуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что "кто-то хочет сделать так", чтобы армянская сторона смирились с присутствием азербайджанских военных на территории страны, "чего быть не может".
Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.
"Следует констатировать две цели противника и управлять ими. Одна из этих целей – обеспечить такое развитие событий, чтобы присутствие их ВС на нашей территории рассматривалось как нечто само собой разумеющееся и обычное, чего быть не может. И второе, спровоцировать военное столкновение, чтобы вывести ситуацию из-под контроля", - заявил Пашинян на заседании правительства.
По его словам, Армения не должна поддаваться на это. "Азербайджанские ВС должны безоговорочно покинуть территорию Армении. Второе, мы во всех ситуациях будем сохранять трезвость, осмотрительность… ВС Армении должны продолжать выполнять свои функции по охране и укреплению границ, территориальной целостности Армении. Какими бы события ни были трудными, неуравновешенные действия и заявления здесь неуместны", - отметил Пашинян.
Военнослужащие Азербайджана осматривают трофейную военную технику армии Армении, захваченную в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Ползучая оккупация Армении". Чем грозит Азербайджан
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
 
Никол ПашинянМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Американский генерал призвал не допустить войну с Россией и Китаем
02:47Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
Лента новостейМолния