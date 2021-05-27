https://ria.ru/20210527/provokatsiya-1734375741.html

Пашинян обвинил Азербайджан в провоцировании военного столкновения

Пашинян обвинил Азербайджан в провоцировании военного столкновения - РИА Новости, 27.05.2021

Пашинян обвинил Азербайджан в провоцировании военного столкновения

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что "кто-то хочет сделать так", чтобы армянская сторона смирились с... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:04

2021-05-27T11:04

2021-05-27T11:04

никол пашинян

минобороны армении

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/140263/47/1402634707_0:0:1373:773_1920x0_80_0_0_24934fe76a7354016348d0e35ed955ee.jpg

ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что "кто-то хочет сделать так", чтобы армянская сторона смирились с присутствием азербайджанских военных на территории страны, "чего быть не может".Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.По его словам, Армения не должна поддаваться на это. "Азербайджанские ВС должны безоговорочно покинуть территорию Армении. Второе, мы во всех ситуациях будем сохранять трезвость, осмотрительность… ВС Армении должны продолжать выполнять свои функции по охране и укреплению границ, территориальной целостности Армении. Какими бы события ни были трудными, неуравновешенные действия и заявления здесь неуместны", - отметил Пашинян.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире