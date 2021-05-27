Пашинян обвинил Азербайджан в провоцировании военного столкновения
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что "кто-то хочет сделать так", чтобы армянская сторона смирились с присутствием азербайджанских военных на территории страны, "чего быть не может".
Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.
"Следует констатировать две цели противника и управлять ими. Одна из этих целей – обеспечить такое развитие событий, чтобы присутствие их ВС на нашей территории рассматривалось как нечто само собой разумеющееся и обычное, чего быть не может. И второе, спровоцировать военное столкновение, чтобы вывести ситуацию из-под контроля", - заявил Пашинян на заседании правительства.
По его словам, Армения не должна поддаваться на это. "Азербайджанские ВС должны безоговорочно покинуть территорию Армении. Второе, мы во всех ситуациях будем сохранять трезвость, осмотрительность… ВС Армении должны продолжать выполнять свои функции по охране и укреплению границ, территориальной целостности Армении. Какими бы события ни были трудными, неуравновешенные действия и заявления здесь неуместны", - отметил Пашинян.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.