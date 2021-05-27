https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734486203.html

В Туле опекуншу, истязавшую ребенка, отправили под арест

В Туле опекуншу, истязавшую ребенка, отправили под арест - РИА Новости, 27.05.2021

В Туле опекуншу, истязавшую ребенка, отправили под арест

Суд в Туле отправил под арест 40-летнюю местную жительницу, которая избивала находившегося под ее опекой подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T18:51

2021-05-27T18:51

2021-05-27T18:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тула

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Суд в Туле отправил под арест 40-летнюю местную жительницу, которая избивала находившегося под ее опекой подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и кладовке, сообщило СУСК России по региону.По данным следствия, с сентября 2019 года по 7 апреля 2021 года мальчик 2004 года рождения, находясь под опекой в семье, подвергался истязаниям. Женщина-опекун избивала его и в целях наказания надолго запирала в кладовке и в туалете квартиры, полагают следователи. Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия. Известно, что под опекой у женщины было еще двое детей, всех изъяли из семьи."В четверг судом удовлетворено ходатайство следственных органов… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 40-летней женщины-опекуна, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования уголовного проводятся обыски, выемки документов, допросы должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания ребенка в семье опекуна.Представитель регионального следственного управления рассказала журналистам, что в семье был мужчина, он не участвовал в истязании подростка, но и не мешал подозреваемой это делать. "Молча смотрел", - сказала собеседница.

https://ria.ru/20210527/rebenok-1734477699.html

https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тула, происшествия