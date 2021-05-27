Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734486203.html
В Туле опекуншу, истязавшую ребенка, отправили под арест
В Туле опекуншу, истязавшую ребенка, отправили под арест - РИА Новости, 27.05.2021
В Туле опекуншу, истязавшую ребенка, отправили под арест
Суд в Туле отправил под арест 40-летнюю местную жительницу, которая избивала находившегося под ее опекой подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:51
2021-05-27T18:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тула
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Суд в Туле отправил под арест 40-летнюю местную жительницу, которая избивала находившегося под ее опекой подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и кладовке, сообщило СУСК России по региону.По данным следствия, с сентября 2019 года по 7 апреля 2021 года мальчик 2004 года рождения, находясь под опекой в семье, подвергался истязаниям. Женщина-опекун избивала его и в целях наказания надолго запирала в кладовке и в туалете квартиры, полагают следователи. Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия. Известно, что под опекой у женщины было еще двое детей, всех изъяли из семьи."В четверг судом удовлетворено ходатайство следственных органов… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 40-летней женщины-опекуна, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования уголовного проводятся обыски, выемки документов, допросы должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания ребенка в семье опекуна.Представитель регионального следственного управления рассказала журналистам, что в семье был мужчина, он не участвовал в истязании подростка, но и не мешал подозреваемой это делать. "Молча смотрел", - сказала собеседница.
https://ria.ru/20210527/rebenok-1734477699.html
https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html
россия
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), тула, происшествия

В Туле опекуншу, истязавшую ребенка, отправили под арест

18:51 27.05.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Суд в Туле отправил под арест 40-летнюю местную жительницу, которая избивала находившегося под ее опекой подростка и в целях наказания закрывала его в туалете и кладовке, сообщило СУСК России по региону.
По данным следствия, с сентября 2019 года по 7 апреля 2021 года мальчик 2004 года рождения, находясь под опекой в семье, подвергался истязаниям. Женщина-опекун избивала его и в целях наказания надолго запирала в кладовке и в туалете квартиры, полагают следователи. Преступление было выявлено после того, как сотрудники школы сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия. Известно, что под опекой у женщины было еще двое детей, всех изъяли из семьи.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
18:05
В Туле трехлетний ребенок умер по пути в больницу
"В четверг судом удовлетворено ходатайство следственных органов… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 40-летней женщины-опекуна, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного проводятся обыски, выемки документов, допросы должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания ребенка в семье опекуна.
Представитель регионального следственного управления рассказала журналистам, что в семье был мужчина, он не участвовал в истязании подростка, но и не мешал подозреваемой это делать. "Молча смотрел", - сказала собеседница.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 18:50
"Родителям не было дела": что известно об истязании школьницы на Алтае
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ТулаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния