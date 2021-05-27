Под Саратовом один человек пострадал при возгорании на газопроводе
18:31 27.05.2021 (обновлено: 18:45 27.05.2021)
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВозгорание на участке магистрального газопровода в населенном пункте Куриловка Новоузенского района Саратовской области
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в результате возгорания участка газопровода в поле в Новоузенском районе Саратовской области, на месте происходит факельное горение, угрозы населенным пунктам нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сообщение о возгорании на газопроводе у села Куриловка поступило в МЧС в 17.20 (16.20 мск).
"Произошло загорание участка газопровода, который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Саратов". С места - происходит факельное горение, происходит выгорание газа, задвижка перекрыта. Угрозы населенным пунктам нет, объект находится в поле. На месте два пожарных расчета, работ не проводят, на окарауливании… В результате (пожара) пострадал один человек, (госпитализирован) в состоянии средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.
Высота огня на магистральном газопроводе, загоревшемся в Новоузенском районе Саратовской области, достигает 25 метров, газ будет выгорать до утра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.
"Возле населенного пункта Куриловка произошел порыв газопровода "Средняя Азия-Центр" с последующим горением факела газа высотой около 25 метров", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, горящий участок аварийного газопровода находится в километре от ближайших жилых домов. По предварительным данным, газ в поврежденном трубопроводе будет выгорать до 10.00 мск пятницы.