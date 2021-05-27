https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734458105.html
Экс-полицейский получил четыре года за избиение рабочего под Волгоградом
Экс-полицейский получил четыре года за избиение рабочего под Волгоградом - РИА Новости, 27.05.2021
Экс-полицейский получил четыре года за избиение рабочего под Волгоградом
Суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам колонии за избиение рабочего при проверке сообщения о драке в селе Дворянское Волгоградской области, сообщила... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:50
2021-05-27T16:50
2021-05-27T16:51
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам колонии за избиение рабочего при проверке сообщения о драке в селе Дворянское Волгоградской области, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По её информации, в июле 2020 года теперь уже бывший оперуполномоченный уголовного розыска Камышина приехал в село Дворянское, чтобы проверить информацию о драке между местным жителем и рабочим со стройки. В ходе разговора с рабочим, как отмечает прокуратура, полицейский несколько раз ударил его по голове, а потом стал угрожать личным травматическим пистолетом. Против оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.Уточняется, что в среду суд признал его виновным."Камышинский городской суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 3 лет", - сообщила Черединина. Отмечается, что мужчина вину не признал.Добавляется, что приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20210526/srok-1733956845.html
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волгоградская область, происшествия