https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734458105.html

Экс-полицейский получил четыре года за избиение рабочего под Волгоградом

Экс-полицейский получил четыре года за избиение рабочего под Волгоградом - РИА Новости, 27.05.2021

Экс-полицейский получил четыре года за избиение рабочего под Волгоградом

Суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам колонии за избиение рабочего при проверке сообщения о драке в селе Дворянское Волгоградской области, сообщила... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:50

2021-05-27T16:50

2021-05-27T16:51

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 27 мая – РИА Новости. Суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам колонии за избиение рабочего при проверке сообщения о драке в селе Дворянское Волгоградской области, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По её информации, в июле 2020 года теперь уже бывший оперуполномоченный уголовного розыска Камышина приехал в село Дворянское, чтобы проверить информацию о драке между местным жителем и рабочим со стройки. В ходе разговора с рабочим, как отмечает прокуратура, полицейский несколько раз ударил его по голове, а потом стал угрожать личным травматическим пистолетом. Против оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.Уточняется, что в среду суд признал его виновным."Камышинский городской суд приговорил бывшего полицейского к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 3 лет", - сообщила Черединина. Отмечается, что мужчина вину не признал.Добавляется, что приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20210526/srok-1733956845.html

https://ria.ru/20210508/marshrutka-1731500681.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, происшествия