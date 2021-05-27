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Генконсул России раскрыл подробности столкновения судов в Охотском море
Генконсул России раскрыл подробности столкновения судов в Охотском море - РИА Новости, 27.05.2021
Генконсул России раскрыл подробности столкновения судов в Охотском море
Информации о нарушениях международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны экипажа российского торгового судна... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:35
2021-05-27T20:30
сергей марин
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
япония
в мире
россия
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Информации о нарушениях международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны экипажа российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с японской рыболовецкой шхуной, нет, но есть данные, что японские рыбаки могли игнорировать часть этих правил, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин."Мы с управлением береговой охраны в Момбэцу на связи. В качестве анализа ситуации. Существуют международные соглашения о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море и безопасной добычи морских биоресурсов. Пока нет информации о нарушении российскими моряками этих норм. В то же время в отношении японских рыбаков есть информация об игнорировании части этих требований", - подчеркнул дипломат.В частности, по словам Марина, "капитан шхуны находился на палубе, трое рыбаков были без спасательных жилетов, сигнал звуковой не подавали".Старший японской рыболовецкой флотилии видел на радаре российское судно "Амур" и дважды по рации направил предупреждение экипажу шхуны, но ответа от них не поступало, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин."Старший этой рыболовецкой флотилии увидел на радаре российское судно и по рации предупредил всех дважды, от данной шхуны ответа не было. По словам капитана шхуны, он, находясь на палубе, услышал звук двигателя российского судна и пошёл в каюту, когда произошло столкновение", - отметил дипломат.Марин также подчеркнул, что "судно не вещдок, проверяются обстоятельства соблюдения обеими сторонами вышеуказанных инструкций"."В нашем случае капитаном и третьим помощником капитана", - уточнил он.Российское торговое судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбэцу.Как сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Саппоро, капитан российского торгового судна "Амур" сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, изменений в его статусе нет, судно не удерживается. В настоящее время идёт разгрузка российского траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру судно уйдет по своему маршруту.Ранее в четверг японская береговая охрана сообщила РИА Новости, что пока не может подтвердить сообщения ряда японских СМИ о том, что российское торговое судно "Амур" отклонилось от изначального маршрута следования во время инцидента с японской рыболовецкой шхуной.
https://ria.ru/20210526/stolknovenie-1733913491.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sudno-1733944170.html
https://ria.ru/20210522/otpor-1733417529.html
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сергей марин, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, япония, в мире, россия

Генконсул России раскрыл подробности столкновения судов в Охотском море

12:35 27.05.2021 (обновлено: 20:30 27.05.2021)
 
© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Emily Wang
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Информации о нарушениях международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны экипажа российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с японской рыболовецкой шхуной, нет, но есть данные, что японские рыбаки могли игнорировать часть этих правил, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.
"Мы с управлением береговой охраны в Момбэцу на связи. В качестве анализа ситуации. Существуют международные соглашения о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море и безопасной добычи морских биоресурсов. Пока нет информации о нарушении российскими моряками этих норм. В то же время в отношении японских рыбаков есть информация об игнорировании части этих требований", - подчеркнул дипломат.
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Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов
В частности, по словам Марина, "капитан шхуны находился на палубе, трое рыбаков были без спасательных жилетов, сигнал звуковой не подавали".
Старший японской рыболовецкой флотилии видел на радаре российское судно "Амур" и дважды по рации направил предупреждение экипажу шхуны, но ответа от них не поступало, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.
"Старший этой рыболовецкой флотилии увидел на радаре российское судно и по рации предупредил всех дважды, от данной шхуны ответа не было. По словам капитана шхуны, он, находясь на палубе, услышал звук двигателя российского судна и пошёл в каюту, когда произошло столкновение", - отметил дипломат.
Марин также подчеркнул, что "судно не вещдок, проверяются обстоятельства соблюдения обеими сторонами вышеуказанных инструкций".
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"В нашем случае капитаном и третьим помощником капитана", - уточнил он.
Российское торговое судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбэцу.
Как сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Саппоро, капитан российского торгового судна "Амур" сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, изменений в его статусе нет, судно не удерживается. В настоящее время идёт разгрузка российского траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру судно уйдет по своему маршруту.
Ранее в четверг японская береговая охрана сообщила РИА Новости, что пока не может подтвердить сообщения ряда японских СМИ о том, что российское торговое судно "Амур" отклонилось от изначального маршрута следования во время инцидента с японской рыболовецкой шхуной.
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