https://ria.ru/20210527/proisshestvie-1734397763.html

Генконсул России раскрыл подробности столкновения судов в Охотском море

Генконсул России раскрыл подробности столкновения судов в Охотском море - РИА Новости, 27.05.2021

Генконсул России раскрыл подробности столкновения судов в Охотском море

Информации о нарушениях международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны экипажа российского торгового судна... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:35

2021-05-27T12:35

2021-05-27T20:30

сергей марин

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

япония

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_0:117:2644:1604_1920x0_80_0_0_bebbc76b1e4a0100382a13935f0e4b71.jpg

ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Информации о нарушениях международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны экипажа российского торгового судна "Амур", столкнувшегося накануне с японской рыболовецкой шхуной, нет, но есть данные, что японские рыбаки могли игнорировать часть этих правил, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин."Мы с управлением береговой охраны в Момбэцу на связи. В качестве анализа ситуации. Существуют международные соглашения о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море и безопасной добычи морских биоресурсов. Пока нет информации о нарушении российскими моряками этих норм. В то же время в отношении японских рыбаков есть информация об игнорировании части этих требований", - подчеркнул дипломат.В частности, по словам Марина, "капитан шхуны находился на палубе, трое рыбаков были без спасательных жилетов, сигнал звуковой не подавали".Старший японской рыболовецкой флотилии видел на радаре российское судно "Амур" и дважды по рации направил предупреждение экипажу шхуны, но ответа от них не поступало, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин."Старший этой рыболовецкой флотилии увидел на радаре российское судно и по рации предупредил всех дважды, от данной шхуны ответа не было. По словам капитана шхуны, он, находясь на палубе, услышал звук двигателя российского судна и пошёл в каюту, когда произошло столкновение", - отметил дипломат.Марин также подчеркнул, что "судно не вещдок, проверяются обстоятельства соблюдения обеими сторонами вышеуказанных инструкций"."В нашем случае капитаном и третьим помощником капитана", - уточнил он.Российское торговое судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. С российской стороны пострадавших нет. Члены экипажа "Амур" были опрошены на месте сотрудниками службы безопасности на море. Никто из них не арестован, за помощью в генконсульство не обращался. Затем судно "Амур" прибыло в порт Момбэцу.Как сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Саппоро, капитан российского торгового судна "Амур" сотрудничает с японским следствием исключительно в добровольном порядке, изменений в его статусе нет, судно не удерживается. В настоящее время идёт разгрузка российского траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру судно уйдет по своему маршруту.Ранее в четверг японская береговая охрана сообщила РИА Новости, что пока не может подтвердить сообщения ряда японских СМИ о том, что российское торговое судно "Амур" отклонилось от изначального маршрута следования во время инцидента с японской рыболовецкой шхуной.

https://ria.ru/20210526/stolknovenie-1733913491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/sudno-1733944170.html

https://ria.ru/20210522/otpor-1733417529.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей марин, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, япония, в мире, россия