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Вместо заморозки: россиянам предложили выдавать деньги на продукты
Вместо заморозки: россиянам предложили выдавать деньги на продукты - РИА Новости, 27.05.2021
Вместо заморозки: россиянам предложили выдавать деньги на продукты
Регулирование цен, как и предполагали, обернулось задержками поставок и риском дефицита. Теперь обсуждают целевые выплаты на покупку продуктов питания, а также... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:00
2021-05-27T08:02
заморозка цен
подсолнечное масло
цены
сахар
эльвира набиуллина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
центральный банк рф (цб рф)
торгово-промышленная палата рф
продукты
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Регулирование цен, как и предполагали, обернулось задержками поставок и риском дефицита. Теперь обсуждают целевые выплаты на покупку продуктов питания, а также поддержку производителей, компенсацию им издержек. Нужны ли такие меры, сколько денег потребуется и почему государству с рыночными механизмами следует быть поосторожнее — в материале РИА Новости.Директивный подходЗамораживать цены на резко подорожавшие базовые продукты власти начали с середины декабря. И рост действительно удалось сдержать: сахар подешевел на четыре процента, хлеб, крупы и бобовые стабилизировались. Производители и торговые сети договорились, что подсолнечное масло в рознице будет максимум 110 рублей за литр (до 1 июня), сахар — 46 за килограмм (до 1 октября).Впрочем, уже в январе Счетная палата предупредила, что регулирование "в ручном режиме" грозит дефицитом. Товары могли придержать на складах, чтобы потом продать подороже. На это указывали и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).О рисках заговорили также в ЦБ. Эльвира Набиуллина на днях назвала ограничение цен на продукты временным решением. Она и раньше считала, что от этого нужно побыстрее уходить: инфляцию так не обуздать.Плохие последствияСхожее мнение высказывали в Торгово-промышленной палате: административное регулирование цен не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низкими доходами. В ТПП подчеркнули, что положительные результаты нивелируются негативными последствиями, угрожающими развитию производства и благосостоянию населения."Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", — говорится в резолюции палаты.Аналитики тоже указывают на неэффективность подобных действий и неизбежность рыночных перекосов."Рынок уходит, формируется плановая экономика со всеми ее недостатками. Цена перестает покрывать затраты на производство, а работать себе в убыток невыгодно. В этом случае государству необходимо поддерживать производителя. Иначе он снизит качество продукта либо уйдет с рынка", — отмечает Екатерина Федюкович, доцент кафедры организационного менеджмента университета "Синергия".О вреде директивного регулирования рассуждает и Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Деловая Россия". Гораздо эффективнее с точки зрения долгосрочного воздействия косвенные методы: льготное кредитование производителей, пониженные налоговые ставки, тарифное регулирование экспорта-импорта, бюджетные дотации и субсидии.Прямая поддержкаБизнес выступает за программы адресной помощи: целевые выплаты на покупку продуктов питания людям в трудной жизненной ситуации, безработным или многодетным семьям с доходами ниже прожиточного минимума.Это предлагает резолюция совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему "О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения". Глава ТПП Сергей Катырин направил принятый документ председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.Инициативу ТПП эксперты сочли адекватной, однако сомневаются в возможности выплачивать такие компенсации из бюджета. Саму идею адресной продуктовой помощи в России обсуждают не первый год — в виде талонов, карт или субсидий на продовольствие.Ясности нетПодобную программу собирались запустить в 2017-м — чтобы на продовольственные карточки или же продовольственные сертификаты малоимущие покупали, например, "свежее охлажденное мясо, охлажденную рыбу и овощи". Минпромторг предлагал потратить на это 335 миллиардов рублей, но проект отклонили.В связи с пандемией и резким ростом цен к этому вопросу вернулись. В апреле 2020-го идею Минпромторга призвал возродить российский бизнес. Предприниматели указали на то, что многие в стране не могут позволить себе даже базовые товары. Инициативу поддержали в Общественной палате, однако дальше дело не пошло. К декабрю правительство зафиксировало отпускные цены на сахарный песок и подсолнечное масло.В ТПП считают, что целевые выплаты нужны "для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)"."Как они будут контролировать многодетную мать, какие она яблоки в магазине на эти деньги покупает: отечественные или импортные? В масштабах страны такое просто нереально", — недоумевает Нина Култышева, руководитель Регионального центра финансовой грамотности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Тем не менее в Минпромторге уверены, что целевые выплаты на продукты — хорошая альтернатива фиксации цен. По данным ведомства, в такой помощи нуждаются около 20 миллионов человек, а из бюджета на это потребуется порядка 240 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210406/sakhar-1604347020.html
https://ria.ru/20210524/nabiullina-1733649249.html
https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html
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заморозка цен, подсолнечное масло, цены, сахар, эльвира набиуллина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), торгово-промышленная палата рф, продукты, экономика

Вместо заморозки: россиянам предложили выдавать деньги на продукты

08:00 27.05.2021 (обновлено: 08:02 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПокупательница в одном из магазинов Москвы
Покупательница в одном из магазинов Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Регулирование цен, как и предполагали, обернулось задержками поставок и риском дефицита. Теперь обсуждают целевые выплаты на покупку продуктов питания, а также поддержку производителей, компенсацию им издержек. Нужны ли такие меры, сколько денег потребуется и почему государству с рыночными механизмами следует быть поосторожнее — в материале РИА Новости.

Директивный подход

Замораживать цены на резко подорожавшие базовые продукты власти начали с середины декабря. И рост действительно удалось сдержать: сахар подешевел на четыре процента, хлеб, крупы и бобовые стабилизировались. Производители и торговые сети договорились, что подсолнечное масло в рознице будет максимум 110 рублей за литр (до 1 июня), сахар — 46 за килограмм (до 1 октября).
Впрочем, уже в январе Счетная палата предупредила, что регулирование "в ручном режиме" грозит дефицитом. Товары могли придержать на складах, чтобы потом продать подороже. На это указывали и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Собственно, так и произошло. Весной торговые сети жаловались, что не могут получить сахар-песок по фиксированной цене. Производители обвиняли во всем ретейлеров, желающих закупиться впрок.

О рисках заговорили также в ЦБ. Эльвира Набиуллина на днях назвала ограничение цен на продукты временным решением. Она и раньше считала, что от этого нужно побыстрее уходить: инфляцию так не обуздать.
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Плохие последствия

Схожее мнение высказывали в Торгово-промышленной палате: административное регулирование цен не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низкими доходами. В ТПП подчеркнули, что положительные результаты нивелируются негативными последствиями, угрожающими развитию производства и благосостоянию населения.
"Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", — говорится в резолюции палаты.
Аналитики тоже указывают на неэффективность подобных действий и неизбежность рыночных перекосов.
"Рынок уходит, формируется плановая экономика со всеми ее недостатками. Цена перестает покрывать затраты на производство, а работать себе в убыток невыгодно. В этом случае государству необходимо поддерживать производителя. Иначе он снизит качество продукта либо уйдет с рынка", — отмечает Екатерина Федюкович, доцент кафедры организационного менеджмента университета "Синергия".

"Если государство хочет обойтись без резких колебаний цен, было бы правильно, прогнозируя дефицит на рынке, выкупить у производителей весь сахар в госрезерв и потом оттуда уже продавать по приемлемой стоимости", — полагает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

О вреде директивного регулирования рассуждает и Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Деловая Россия". Гораздо эффективнее с точки зрения долгосрочного воздействия косвенные методы: льготное кредитование производителей, пониженные налоговые ставки, тарифное регулирование экспорта-импорта, бюджетные дотации и субсидии.
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Прямая поддержка

Бизнес выступает за программы адресной помощи: целевые выплаты на покупку продуктов питания людям в трудной жизненной ситуации, безработным или многодетным семьям с доходами ниже прожиточного минимума.
Это предлагает резолюция совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему "О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения". Глава ТПП Сергей Катырин направил принятый документ председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.
Инициативу ТПП эксперты сочли адекватной, однако сомневаются в возможности выплачивать такие компенсации из бюджета. Саму идею адресной продуктовой помощи в России обсуждают не первый год — в виде талонов, карт или субсидий на продовольствие.
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Ясности нет

Подобную программу собирались запустить в 2017-м — чтобы на продовольственные карточки или же продовольственные сертификаты малоимущие покупали, например, "свежее охлажденное мясо, охлажденную рыбу и овощи". Минпромторг предлагал потратить на это 335 миллиардов рублей, но проект отклонили.
В связи с пандемией и резким ростом цен к этому вопросу вернулись. В апреле 2020-го идею Минпромторга призвал возродить российский бизнес. Предприниматели указали на то, что многие в стране не могут позволить себе даже базовые товары. Инициативу поддержали в Общественной палате, однако дальше дело не пошло. К декабрю правительство зафиксировало отпускные цены на сахарный песок и подсолнечное масло.

"Учитывая возможности государства, можно было бы и бесплатно обеспечивать продовольствием малоимущие семьи", — отмечает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF. Однако он подчеркивает, что борьба с инфляцией эффективна только при грамотном использовании всех механизмов регулирования: фискально-монетарных и административных.

В ТПП считают, что целевые выплаты нужны "для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)".
"Как они будут контролировать многодетную мать, какие она яблоки в магазине на эти деньги покупает: отечественные или импортные? В масштабах страны такое просто нереально", — недоумевает Нина Култышева, руководитель Регионального центра финансовой грамотности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Тем не менее в Минпромторге уверены, что целевые выплаты на продукты — хорошая альтернатива фиксации цен. По данным ведомства, в такой помощи нуждаются около 20 миллионов человек, а из бюджета на это потребуется порядка 240 миллиардов рублей.
 
заморозка ценПодсолнечное маслоЦеныСахарЭльвира НабиуллинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Торгово-промышленная палата РФПродуктыЭкономика
 
 
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