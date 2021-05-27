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Один из фигурантов дела "Зимней вишни" частично признал вину
Один из фигурантов дела "Зимней вишни" частично признал вину - РИА Новости, 27.05.2021
Один из фигурантов дела "Зимней вишни" частично признал вину
Руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Полозиненко признал вину в том, что не докладывал о... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:45
2021-05-27T13:45
россия
игорь полозиненко
пожар в торговом центре в кемерово
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 27 мая - РИА Новости. Руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Полозиненко признал вину в том, что не докладывал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в надзорные органы, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово.Полозиненко предъявлены обвинения в "нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219 УК РФ). Гособвинитель запросил для него 6 лет и 8 месяцев колонии.Защита инженера этой же компании Александра Никитина просит суд оправдать его."Электромонтер не должен принимать решения об алгоритмах системы… Никитин должен был лишь поддерживать работоспособность той системы, которая была спроектирована и смонтирована… Никитин, я полагаю, не виновен в том преступлении, в котором его обвиняют, в его действиях отсутствует состав преступления, и в связи с этим я прошу моего подзащитного оправдать", – сказал адвокат Николай Буленок.Никитина тоже обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ. Ему прокурор потребовал 5,5 лет колонии.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210414/ekspert-1728209981.html
https://ria.ru/20210526/narusheniya-1734126270.html
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россия, игорь полозиненко, пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, происшествия

Один из фигурантов дела "Зимней вишни" частично признал вину

13:45 27.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Серков / Перейти в фотобанкРуководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко в суде
Руководитель компании Системный интегратор Игорь Полозиненко в суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Максим Серков
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КЕМЕРОВО, 27 мая - РИА Новости. Руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Полозиненко признал вину в том, что не докладывал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в надзорные органы, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово.
"Прошу рассматривать это как частичное признание вины. Именно в части… что я не сообщал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в органы (надзорные – ред.)", – сказал Полозиненко во время прений стороне.
Полозиненко предъявлены обвинения в "нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219 УК РФ). Гособвинитель запросил для него 6 лет и 8 месяцев колонии.
Защита инженера этой же компании Александра Никитина просит суд оправдать его.
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"Электромонтер не должен принимать решения об алгоритмах системы… Никитин должен был лишь поддерживать работоспособность той системы, которая была спроектирована и смонтирована… Никитин, я полагаю, не виновен в том преступлении, в котором его обвиняют, в его действиях отсутствует состав преступления, и в связи с этим я прошу моего подзащитного оправдать", – сказал адвокат Николай Буленок.
Никитина тоже обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ. Ему прокурор потребовал 5,5 лет колонии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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РоссияИгорь ПолозиненкоПожар в торговом центре в КемеровоКемеровоПроисшествия
 
 
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