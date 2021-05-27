Один из фигурантов дела "Зимней вишни" частично признал вину
© РИА Новости / Максим Серков / Перейти в фотобанкРуководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко в суде
КЕМЕРОВО, 27 мая - РИА Новости. Руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Полозиненко признал вину в том, что не докладывал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в надзорные органы, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово.
"Прошу рассматривать это как частичное признание вины. Именно в части… что я не сообщал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в органы (надзорные – ред.)", – сказал Полозиненко во время прений стороне.
Полозиненко предъявлены обвинения в "нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219 УК РФ). Гособвинитель запросил для него 6 лет и 8 месяцев колонии.
Защита инженера этой же компании Александра Никитина просит суд оправдать его.
"Электромонтер не должен принимать решения об алгоритмах системы… Никитин должен был лишь поддерживать работоспособность той системы, которая была спроектирована и смонтирована… Никитин, я полагаю, не виновен в том преступлении, в котором его обвиняют, в его действиях отсутствует состав преступления, и в связи с этим я прошу моего подзащитного оправдать", – сказал адвокат Николай Буленок.
Никитина тоже обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ. Ему прокурор потребовал 5,5 лет колонии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.