https://ria.ru/20210527/privatizatsiya-1734343685.html

Счетная палата сообщила о неэффективности приватизации в России

Счетная палата сообщила о неэффективности приватизации в России - РИА Новости, 27.05.2021

Счетная палата сообщила о неэффективности приватизации в России

Исполнение программы приватизации федерального имущества в России в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние десять лет, говорится в сообщении Счетной РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T00:46

2021-05-27T00:46

2021-05-27T10:21

россия

приватизация

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

счетная палата рф

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Исполнение программы приватизации федерального имущества в России в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние десять лет, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки.Отмечается, что за десятилетний период в стране приватизировали около четверти запланированных активов.По информации ведомства, поступление средств в федеральный бюджет от приватизации снизилось с 15,1 миллиарда рублей в 2017 году до 12,1 миллиарда рублей в 2019-м. Всего в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества за период 2017-2019 годов поступило 40,8 миллиарда рублей, или 82,3 процента бюджетных назначений.Причиной низких поступлений в бюджет, по данным Счетной палаты, прежде всего оказалось отсутствие крупных продаж. Так, из девяти пакетов акций крупнейших компаний, включенных в план приватизации, реализован только один в пользу другой запланированной к приватизации акционерной компании.Другая причина сокращения поступлений — рост доли продаж федерального имущества на "вторичных" торгах, то есть посредством публичного предложения без объявления цены. Такие способы продаж предполагают существенный дисконт от первоначальной стоимости. В 2017-2019 годах на "вторичные" торги пришлось 64 процента пакетов акций и 57 процентов объектов, составлявших имущество казны.Не показала особой эффективности и работа агентов по продаже федерального имущества: около 20 процентов объектов казны, включенных в прогнозный план приватизации, агенты на торги не выставляли, отмечает Счетная палата.Вместе с тем он признал, что в 2020 году, несмотря на пандемию, Росимуществу удалось выполнить плановый показатель по поступлению средств от продажи акций.

https://ria.ru/20210525/bednost-1733753029.html

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россия, приватизация, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), счетная палата рф, москва, общество, экономика