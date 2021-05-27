https://ria.ru/20210527/polikliniki-1734493329.html

Руденя: в Кимрах построят две детские поликлиники и бассейн

Руденя: в Кимрах построят две детские поликлиники и бассейн - РИА Новости, 27.05.2021

Руденя: в Кимрах построят две детские поликлиники и бассейн

Две детские поликлиники и бассейн построят в Кимрах, сообщил в четверг на встрече с общественностью города губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T19:51

2021-05-27T19:51

2021-05-27T19:51

тверская область

игорь руденя

кимры

тверь

общество

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ТВЕРЬ, 27 мая – РИА Новости. Две детские поликлиники и бассейн построят в Кимрах, сообщил в четверг на встрече с общественностью города губернатор Тверской области Игорь Руденя."Регион максимально участвует в отраслевых федеральных программах, в том числе по благоустройству объектов городской среды, ремонту дорог. Мы приняли решение о строительстве в Кимрах двух детских поликлиник, уже посмотрели предполагаемые площадки. Также обсудили строительство бассейна в Кимрах, планируем его ввести в ближайшие два года. Кроме того, в этом году завершаем ремонт дороги от Твери до города Кимры", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства. В пресс-службе также сообщили о планах приступить в этом году к работам по рекультивации свалки под Кимрами. -

https://ria.ru/20210525/vakansii-1733826722.html

кимры

тверь

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игорь руденя, кимры, тверь, общество