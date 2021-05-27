https://ria.ru/20210527/poliklinika-1734349433.html

Первая в России плавучая поликлиника посетит свыше 40 поселений Югры

Первая в России плавучая поликлиника посетит свыше 40 поселений Югры - РИА Новости, 27.05.2021

Первая в России плавучая поликлиника посетит свыше 40 поселений Югры

Единственная в РФ плавучая поликлиника на базе судна "Николай Пирогов", оборудованная 19 врачебными кабинетами, посетит в ближайшие месяцы свыше 40... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T07:19

2021-05-27T07:19

2021-05-27T07:19

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

обь

ханты-мансийск

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Единственная в РФ плавучая поликлиника на базе судна "Николай Пирогов", оборудованная 19 врачебными кабинетами, посетит в ближайшие месяцы свыше 40 труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что плавучая поликлиника на базе теплохода начнет посещать удаленные и труднодоступные населенные пункты Югры 27 мая, эта работа продлится пять месяцев. Медики, как ожидается, побывают в 43 поселениях, расположенных по берегам Оби, Иртыша и их притоков."Среди специалистов - врачи общей практики, акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. Весь персонал тестирован на COVID-19", - резюмируется в сообщении.В середине мая глава региона Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Нижний Новгород обсудила вопрос поставки в автономный округ новой плавучей поликлиники. "Николай Пирогов" эксплуатируется уже около 30 лет, поэтому власти Югры ищут ему замену. По информации правительства региона, новая плавполиклиника поступит в округ в течение двух лет.

https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733815391.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

обь

ханты-мансийск

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россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, обь, ханты-мансийск, общество