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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210527/poliklinika-1734349433.html
Первая в России плавучая поликлиника посетит свыше 40 поселений Югры
Первая в России плавучая поликлиника посетит свыше 40 поселений Югры - РИА Новости, 27.05.2021
Первая в России плавучая поликлиника посетит свыше 40 поселений Югры
Единственная в РФ плавучая поликлиника на базе судна "Николай Пирогов", оборудованная 19 врачебными кабинетами, посетит в ближайшие месяцы свыше 40... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:19
2021-05-27T07:19
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ханты-мансийск
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Единственная в РФ плавучая поликлиника на базе судна "Николай Пирогов", оборудованная 19 врачебными кабинетами, посетит в ближайшие месяцы свыше 40 труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что плавучая поликлиника на базе теплохода начнет посещать удаленные и труднодоступные населенные пункты Югры 27 мая, эта работа продлится пять месяцев. Медики, как ожидается, побывают в 43 поселениях, расположенных по берегам Оби, Иртыша и их притоков."Среди специалистов - врачи общей практики, акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. Весь персонал тестирован на COVID-19", - резюмируется в сообщении.В середине мая глава региона Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Нижний Новгород обсудила вопрос поставки в автономный округ новой плавучей поликлиники. "Николай Пирогов" эксплуатируется уже около 30 лет, поэтому власти Югры ищут ему замену. По информации правительства региона, новая плавполиклиника поступит в округ в течение двух лет.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, обь, ханты-мансийск, общество

Первая в России плавучая поликлиника посетит свыше 40 поселений Югры

07:19 27.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Единственная в РФ плавучая поликлиника на базе судна "Николай Пирогов", оборудованная 19 врачебными кабинетами, посетит в ближайшие месяцы свыше 40 труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Плавполиклиника "Николай Пирогов" начинает летнюю навигацию в Югре... На борту корабля - 19 кабинетов, аппараты лучевой диагностики, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты. На сегодняшний день теплоход "Николай Пирогов" - единственное речное судно в России, имеющее лицензию на оказание медпомощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что плавучая поликлиника на базе теплохода начнет посещать удаленные и труднодоступные населенные пункты Югры 27 мая, эта работа продлится пять месяцев. Медики, как ожидается, побывают в 43 поселениях, расположенных по берегам Оби, Иртыша и их притоков.
"Среди специалистов - врачи общей практики, акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. Весь персонал тестирован на COVID-19", - резюмируется в сообщении.
В середине мая глава региона Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Нижний Новгород обсудила вопрос поставки в автономный округ новой плавучей поликлиники. "Николай Пирогов" эксплуатируется уже около 30 лет, поэтому власти Югры ищут ему замену. По информации правительства региона, новая плавполиклиника поступит в округ в течение двух лет.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 13:52
В Югре заинтересовались опытом Якутии по введению обязательной вакцинации
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбьХанты-МансийскОбщество
 
 
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