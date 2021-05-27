https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html

Посольство Белоруссии в ФРГ посоветовало летать через Москву и Стамбул

Посольство Белоруссии в ФРГ посоветовало летать через Москву и Стамбул - РИА Новости, 27.05.2021

Посольство Белоруссии в ФРГ посоветовало летать через Москву и Стамбул

Посольство Белоруссии в ФРГ рекомендует после отмены в связи с решением Европейского совета рейсов авиакомпании "Белавиа" использовать транзитные маршруты через РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T20:08

2021-05-27T20:08

2021-05-27T20:08

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белавиа

европейский совет

франция

вена

варшава

в мире

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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Посольство Белоруссии в ФРГ рекомендует после отмены в связи с решением Европейского совета рейсов авиакомпании "Белавиа" использовать транзитные маршруты через Москву и Стамбул, заявили РИА Новости в дипмиссии."В качестве альтернативных авиамаршрутов посольство рекомендует использовать транзитные рейсы через Москву и Стамбул", - сказали в ведомстве.В посольстве указали, что со вчерашнего дня и по настоящий момент к ним обратилось "около десятка" граждан Белоруссии и других государств, которые хотели бы получить помощь в возвращении в республику.Ранее лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.Самолет "Белавиа", вылетевший из Минска в Барселону 26 мая, был вынужден вернуться в белорусскую столицу, поскольку не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. "Белавиа" объявила, что вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210527/sanktsii-1734470142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/belaviya-1734453630.html

франция

вена

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белавиа, европейский совет, франция, вена, варшава, в мире