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https://ria.ru/20210527/podmoskove-1734556451.html
Подмосковье представит на ПМЭФ свои проекты
Подмосковье представит на ПМЭФ свои проекты - РИА Новости, 28.05.2021
Подмосковье представит на ПМЭФ свои проекты
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Московская область сделает акцент на проектах региона в сфере фармацевтики и сельского хозяйства,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-27T21:10
2021-05-28T11:51
новости подмосковья
петербургский международный экономический форум (фонд)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Московская область сделает акцент на проектах региона в сфере фармацевтики и сельского хозяйства, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"."Будет сделан (акцент) на фарме (фармацевтике - ред.), современном сельском хозяйстве. Мы тут проявили себя по овощам закрытым, соответственно, по сырам очень хорошо выглядим - мы лидеры в стране", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о том, какие проекты представит Московская область на ПМЭФ.Он отметил, что Петербургский международный экономический форум позволяет увидеть перспективы, а также стратегию развития как страны, так и региона.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
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петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье)

Подмосковье представит на ПМЭФ свои проекты

21:10 27.05.2021 (обновлено: 11:51 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Московская область сделает акцент на проектах региона в сфере фармацевтики и сельского хозяйства, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
"Будет сделан (акцент) на фарме (фармацевтике - ред.), современном сельском хозяйстве. Мы тут проявили себя по овощам закрытым, соответственно, по сырам очень хорошо выглядим - мы лидеры в стране", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о том, какие проекты представит Московская область на ПМЭФ.
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Он отметил, что Петербургский международный экономический форум позволяет увидеть перспективы, а также стратегию развития как страны, так и региона.
ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
 
Новости ПодмосковьяПетербургский международный экономический форум (фонд)Московская область (Подмосковье)
 
 
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