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В Микрогороде "В лесу" перепроектируют новую очередь ради сохранения дуба

В Микрогороде "В лесу" перепроектируют новую очередь ради сохранения дуба - РИА Новости, 27.05.2021

В Микрогороде "В лесу" перепроектируют новую очередь ради сохранения дуба

В жилом комплексе Микрогород "В лесу", управлением которого занимается ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ), принято решение изменить проект новой очереди для... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:56

2021-05-27T17:56

2021-05-27T18:06

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МОСКВА, 27 мая – Пресс-служба Микрогорода "В лесу". В жилом комплексе Микрогород "В лесу", управлением которого занимается ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ), принято решение изменить проект новой очереди для сохранения природного наследия – векового дуба.По изначальному генеральному плану и ППТ сохранение дерева было сложной задачей. Однако, еще с начала весны девелопер вел переговоры с жителями, рассматривая и просчитывая всевозможные позитивные варианты разрешения данной ситуации. С участием профессиональных дендрологов и экологов поднимался вопрос по переносу дуба, а также анализировались всевозможные варианты перепроектирования с учетом проходящего рядом магистрального газа.После нескольких месяцев напряженной работы ответ был найден – один из корпусов Микрогорода "В лесу" будет перенесен в пользу сохранения дерева. Дуб, в свою очередь, станет частью благоустройства новой очереди. Возле него появятся охранные таблички, а в будущем будет организован экомониторинг.Микрогород "В лесу" расположен в 10 минутах езды на общественном транспорте от станции метро "Пятницкое шоссе". В жилом комплексе есть не только вся необходимая инфраструктура – школа, детский сад, объекты торговли и развлечений, спорта и бытовых услуг, но и лесопарк площадью 7 гектаров. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы