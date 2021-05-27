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В Микрогороде "В лесу" перепроектируют новую очередь ради сохранения дуба
В Микрогороде "В лесу" перепроектируют новую очередь ради сохранения дуба - РИА Новости, 27.05.2021
В Микрогороде "В лесу" перепроектируют новую очередь ради сохранения дуба
В жилом комплексе Микрогород "В лесу", управлением которого занимается ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ), принято решение изменить проект новой очереди для... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:56
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МОСКВА, 27 мая – Пресс-служба Микрогорода "В лесу". В жилом комплексе Микрогород "В лесу", управлением которого занимается ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ), принято решение изменить проект новой очереди для сохранения природного наследия – векового дуба.По изначальному генеральному плану и ППТ сохранение дерева было сложной задачей. Однако, еще с начала весны девелопер вел переговоры с жителями, рассматривая и просчитывая всевозможные позитивные варианты разрешения данной ситуации. С участием профессиональных дендрологов и экологов поднимался вопрос по переносу дуба, а также анализировались всевозможные варианты перепроектирования с учетом проходящего рядом магистрального газа.После нескольких месяцев напряженной работы ответ был найден – один из корпусов Микрогорода "В лесу" будет перенесен в пользу сохранения дерева. Дуб, в свою очередь, станет частью благоустройства новой очереди. Возле него появятся охранные таблички, а в будущем будет организован экомониторинг.Микрогород "В лесу" расположен в 10 минутах езды на общественном транспорте от станции метро "Пятницкое шоссе". В жилом комплексе есть не только вся необходимая инфраструктура – школа, детский сад, объекты торговли и развлечений, спорта и бытовых услуг, но и лесопарк площадью 7 гектаров. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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60
пресс-релизы

В Микрогороде "В лесу" перепроектируют новую очередь ради сохранения дуба

17:56 27.05.2021 (обновлено: 18:06 27.05.2021)
 
© Фото : Rafal Godek/ 2017 European Tree of the YearРабота фотографа Rafal Godek "Дуб Юзеф" для 2017 European Tree of the Year
Работа фотографа Rafal Godek Дуб Юзеф для 2017 European Tree of the Year - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Rafal Godek/ 2017 European Tree of the Year
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МОСКВА, 27 мая – Пресс-служба Микрогорода "В лесу". В жилом комплексе Микрогород "В лесу", управлением которого занимается ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ), принято решение изменить проект новой очереди для сохранения природного наследия – векового дуба.
По изначальному генеральному плану и ППТ сохранение дерева было сложной задачей. Однако, еще с начала весны девелопер вел переговоры с жителями, рассматривая и просчитывая всевозможные позитивные варианты разрешения данной ситуации. С участием профессиональных дендрологов и экологов поднимался вопрос по переносу дуба, а также анализировались всевозможные варианты перепроектирования с учетом проходящего рядом магистрального газа.
После нескольких месяцев напряженной работы ответ был найден – один из корпусов Микрогорода "В лесу" будет перенесен в пользу сохранения дерева. Дуб, в свою очередь, станет частью благоустройства новой очереди. Возле него появятся охранные таблички, а в будущем будет организован экомониторинг.
"В рамках управления проектом Микрогород "В лесу" ООО "Прогород" ответственно относится к зеленому строительству и экологии, а также к сохранению природного наследия на территории своих проектов, - комментирует Игорь Соломатин, коммерческий директор ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ). - Ситуация с дубом для нас – как раз и есть пример социально-ответственного "зеленого" девелопмента, в рамках которого мы изменили проект, закладывая дополнительные расходы на перепроектирование, в пользу векового дерева и эстетического спокойствия наших жителей, которые хотели сохранить природное наследие в зоне своего проживания".
Микрогород "В лесу" расположен в 10 минутах езды на общественном транспорте от станции метро "Пятницкое шоссе". В жилом комплексе есть не только вся необходимая инфраструктура – школа, детский сад, объекты торговли и развлечений, спорта и бытовых услуг, но и лесопарк площадью 7 гектаров.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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