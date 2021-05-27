https://ria.ru/20210527/pavodok-1734475274.html

В Якутии превентивные меры привели к меньшему ущербу от паводка

В Якутии превентивные меры привели к меньшему ущербу от паводка - РИА Новости, 27.05.2021

В Якутии превентивные меры привели к меньшему ущербу от паводка

Превентивные меры помогли Якутии избежать большого ущерба в период весеннего паводка, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:57

2021-05-27T17:57

2021-05-27T17:57

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

река лена

якутск

общество

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ЯКУТСК, 27 мая – РИА Новости. Превентивные меры помогли Якутии избежать большого ущерба в период весеннего паводка, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.По словам первого вице-премьера Дмитрия Садовникова, в республике ситуация с паводками стабильная, поскольку прошлые годы были маловодными. Прогнозы, обозначенные Гидрометеослужбой в районе рек Лена, Амга, Колыма, подтвердились."В результате проведения превентивных мероприятий в затороопасных участках не допустили большого ущерба", – подчеркнул он.Первый заместитель председателя правительства выразил благодарность всем, кто принимал участие в противопаводковых мероприятиях и непосредственно работал во время паводка.Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в Якутии 11 мая из-за повышения уровней воды в реках.Паводок в Якутии в 2020 году проходил сложно, но при этом критические показатели не были достигнуты. В 2019 году паводок в регионе прошел без больших потерь, немного подтопило несколько сел. В 2018 году от весеннего и летнего паводков в регионе пострадали Якутск и 15 районов. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадали 5,1 тысячи человек. В Якутии действовал режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210527/yakutiya-1734450587.html

https://ria.ru/20210526/yakutii-1733957309.html

республика саха (якутия)

река лена

якутск

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республика саха (якутия), река лена, якутск, общество