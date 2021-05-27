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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Зрители заметили грубую ошибку в фильме Зака Снайдера "Армия мертвецов"
Зрители заметили грубую ошибку в фильме Зака Снайдера "Армия мертвецов" - РИА Новости, 27.05.2021
Зрители заметили грубую ошибку в фильме Зака Снайдера "Армия мертвецов"
Зрители обнаружили грубую ошибку в новом фильме Зака Снайдера "Армия мертвецов", премьера которого состоялась в середине мая на стриминговой сервисе Netflix,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T01:06
2021-05-27T01:06
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зрители обнаружили грубую ошибку в новом фильме Зака Снайдера "Армия мертвецов", премьера которого состоялась в середине мая на стриминговой сервисе Netflix, сообщает Independent. Наиболее внимательные заметили в ленте с элементами хоррора, что в некоторых сценах есть битые пиксели, и пожаловались на это в соцсетях — Twitter и Reddit. Пользователи предположили, что размытая картинка на экране может быть связана с неисправным устройством, на котором они смотрели фильм. Однако, как позже выяснилось, что проблема, скорее всего, связана с "неисправным датчиком" одной из камер, которую использовал оператор Зака Снайдера. Отчетливо эту ошибку видно в двух сценах: когда персонаж Дэйва Батисты обсуждает ограбление с напарником, и где герой Маттиаса Швайгхефера пытается взломать сейф."Почему пиксели не убрали при постпроизводстве? Я удивлен, что Зак этого не заметил", — прокомментировал другой. "Армия мертвых" — очень смешной фильм. Но мне стало еще веселее, когда я понял, что проблема битых пикселей не в моем телевизоре", — поделился впечатлением пользователь с ником keithkrebs в твиттере. В хорроре с элементами боевика действие разворачивается во время зомби-апокалипсиса. На фоне царящего в мире хаоса группа наемников планирует совершить дерзкое ограбление, похитив из хранилища казино в Лас-Вегасе 200 миллионов долларов. На операцию у смельчаков есть чуть больше суток, поскольку американское правительство собирается сбросить на армию кровожадных мертвецов ядерную бомбу.
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netflix, кино и сериалы, новости культуры

Зрители заметили грубую ошибку в фильме Зака Снайдера "Армия мертвецов"

01:06 27.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зрители обнаружили грубую ошибку в новом фильме Зака Снайдера "Армия мертвецов", премьера которого состоялась в середине мая на стриминговой сервисе Netflix, сообщает Independent.
Наиболее внимательные заметили в ленте с элементами хоррора, что в некоторых сценах есть битые пиксели, и пожаловались на это в соцсетях — Twitter и Reddit.
Пользователи предположили, что размытая картинка на экране может быть связана с неисправным устройством, на котором они смотрели фильм. Однако, как позже выяснилось, что проблема, скорее всего, связана с "неисправным датчиком" одной из камер, которую использовал оператор Зака Снайдера.
Отчетливо эту ошибку видно в двух сценах: когда персонаж Дэйва Батисты обсуждает ограбление с напарником, и где герой Маттиаса Швайгхефера пытается взломать сейф.
"В каждом эпизоде этого не видно, поскольку только у одной из трех камер, как я полагаю, неисправен датчик", — написал зритель на Reddit.
"Почему пиксели не убрали при постпроизводстве? Я удивлен, что Зак этого не заметил", — прокомментировал другой. "Армия мертвых" — очень смешной фильм. Но мне стало еще веселее, когда я понял, что проблема битых пикселей не в моем телевизоре", — поделился впечатлением пользователь с ником keithkrebs в твиттере.
В хорроре с элементами боевика действие разворачивается во время зомби-апокалипсиса. На фоне царящего в мире хаоса группа наемников планирует совершить дерзкое ограбление, похитив из хранилища казино в Лас-Вегасе 200 миллионов долларов.
На операцию у смельчаков есть чуть больше суток, поскольку американское правительство собирается сбросить на армию кровожадных мертвецов ядерную бомбу.
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