https://ria.ru/20210527/orenburg-1734362498.html
В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города - РИА Новости, 27.05.2021
В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, в доме которого идет обыск, находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы администрации города. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:48
2021-05-27T09:48
2021-05-27T10:17
оренбургская область
оренбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/70130/56/701305664_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9c4d7383b3d299e47c7ecb05c87a86ac.jpg
УФА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, в доме которого идет обыск, находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы администрации города.Ранее источник агентства в правоохранительных органах Оренбургской области сообщил, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону проводят обыск в доме Ильиных."Глава города находится на больничном. Администрация работает в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.Там сообщили, что "в мэрию Оренбурга не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации, за ее пределами, в том числе у сотрудников"."Комментировать действия правоохранительных органов администрация города не вправе. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности", - пояснили в пресс-службе.Ильиных, которому недавно исполнилось 46 лет, стал мэром Оренбурга в феврале 2020 года.
https://ria.ru/20210421/evpatoriya-1729351065.html
https://ria.ru/20210527/obysk-1734358060.html
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/70130/56/701305664_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eb8da05d68d24a56d4cf216dff597a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, оренбург, происшествия
УФА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, в доме которого идет обыск, находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы администрации города.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах Оренбургской области
сообщил, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону проводят обыск в доме Ильиных.
"Глава города находится на больничном. Администрация работает в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.
Там сообщили, что "в мэрию Оренбурга не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации, за ее пределами, в том числе у сотрудников".
"Комментировать действия правоохранительных органов администрация города не вправе. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности", - пояснили в пресс-службе.
Ильиных, которому недавно исполнилось 46 лет, стал мэром Оренбурга
в феврале 2020 года.