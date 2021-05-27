https://ria.ru/20210527/orenburg-1734362498.html

В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города

В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города - РИА Новости, 27.05.2021

В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, в доме которого идет обыск, находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы администрации города. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:48

2021-05-27T09:48

2021-05-27T10:17

оренбургская область

оренбург

происшествия

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УФА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, в доме которого идет обыск, находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы администрации города.Ранее источник агентства в правоохранительных органах Оренбургской области сообщил, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону проводят обыск в доме Ильиных."Глава города находится на больничном. Администрация работает в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.Там сообщили, что "в мэрию Оренбурга не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации, за ее пределами, в том числе у сотрудников"."Комментировать действия правоохранительных органов администрация города не вправе. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности", - пояснили в пресс-службе.Ильиных, которому недавно исполнилось 46 лет, стал мэром Оренбурга в феврале 2020 года.

https://ria.ru/20210421/evpatoriya-1729351065.html

https://ria.ru/20210527/obysk-1734358060.html

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оренбургская область, оренбург, происшествия