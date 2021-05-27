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В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города - РИА Новости, 27.05.2021
В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, в доме которого идет обыск, находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы администрации города. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:48
2021-05-27T10:17
оренбургская область
оренбург
происшествия
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УФА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, в доме которого идет обыск, находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы администрации города.Ранее источник агентства в правоохранительных органах Оренбургской области сообщил, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону проводят обыск в доме Ильиных."Глава города находится на больничном. Администрация работает в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.Там сообщили, что "в мэрию Оренбурга не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации, за ее пределами, в том числе у сотрудников"."Комментировать действия правоохранительных органов администрация города не вправе. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности", - пояснили в пресс-службе.Ильиных, которому недавно исполнилось 46 лет, стал мэром Оренбурга в феврале 2020 года.
https://ria.ru/20210421/evpatoriya-1729351065.html
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оренбургская область, оренбург, происшествия

В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города

09:48 27.05.2021 (обновлено: 10:17 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Оренбурга Владимир Ильиных, в доме которого идет обыск, находится на больничном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы администрации города.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах Оренбургской области сообщил, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по региону проводят обыск в доме Ильиных.
Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 18:35
В администрации Евпатории прошли обыски
"Глава города находится на больничном. Администрация работает в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.
Там сообщили, что "в мэрию Оренбурга не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации, за ее пределами, в том числе у сотрудников".
"Комментировать действия правоохранительных органов администрация города не вправе. Глава города сейчас находится на лечении не в регионе. Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности", - пояснили в пресс-службе.
Ильиных, которому недавно исполнилось 46 лет, стал мэром Оренбурга в феврале 2020 года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
09:27
Источник сообщил об обысках в доме мэра Оренбурга Ильиных
 
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