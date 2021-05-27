https://ria.ru/20210527/obzor-1734370075.html

Успеть услышать: семь лучших классических концертов июня

Успеть услышать: семь лучших классических концертов июня - РИА Новости, 27.05.2021

Успеть услышать: семь лучших классических концертов июня

Гастрольная музыкальная жизнь постепенно входит в привычную колею, несмотря на сложности с передвижениями из-за пандемии. В афиши концертных залов возвращаются... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:04

2021-05-27T12:04

2021-05-27T13:50

культпоход

концертный зал "зарядье"

мария гулегина

московская консерватория имени п. и. чайковского

москва

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Москва, 27 мая — РИА Новости. Гастрольная музыкальная жизнь постепенно входит в привычную колею, несмотря на сложности с передвижениями из-за пандемии. В афиши концертных залов возвращаются имена иностранных исполнителей, с концертами приезжают настоящие звезды. Впрочем, и российские музыканты активно выступают и радуют слушателей необычными программами. РИА Новости выбрало лучшие концерты академической музыки, на которые можно сходить в Москве в июне. Спойлер: среди них есть настоящие сенсации. Слушаем орган: тысячи труб и фантастический звукКонцертный зал "Зарядье", 9 июня, Большой зал В столицу приезжает один из самых востребованных молодых органистов американец Натан Лаубе. Он выступает по всему миру, участвует в международных конкурсах – послужной список огромный. Что касается Москвы, то программу Лаубе выбрал интересную. Конечно же, Бах, музыка которого неизменно связана с "королем интрументов". Но, возможно, многие впервые услышат на органе романтическую музыку. Лаубе исполнит произведения не столь известного у нас француза Видора, а также Вагнера и Листа. Впрочем, если вы спокойно относитесь к музыкальным раритетам, то все же послушать орган в "Зарядье" нужно. Инструмент был спроектирован специально для этого зала с учетом всех архитектурных и акустических особенностей. То, что зрители видят – лишь его малая часть. Масштабы инструмента впечатляют: всего в органе установлено 5872 трубы, они различного состава, формы и длины. Есть металлические и деревянные, открытые и закрытые, имитирующие звучание оркестра. Самая большая труба в длину достигает 7 метров, самая маленькая – всего 5 сантиметров.Наслаждаемся голосом: сопрано Джойс ДидонатоКонцертный зал "Зарядье", 15 июня, Большой зал В Москву с сольным концертом приезжает выдающаяся оперная певица Джойс Дидонато. И в данном случае эпитет "выдающаяся" – не просто красивое слово. Музыкальные критики по всему миру пишут о ней в превосходной степени, ее называют лучшей певицей своего поколения и считают, что "когда она поет, мир становится ярче". У Дидонато не только великолепный голос, но и потрясающая энергетика – недаром в студенческие годы она мечтала стать звездой Бродвея или поп-сцены. Известен случай, когда, сломав ногу во время представления, Джойс во втором акте вышла на сцену на костылях. А дальнейшие спектакли "допевала" в инвалидном кресле. Нечто похожее Дидонато и Терри выпустили в 2019 году, смешав в одном альбоме разные барочные арии, музыку Вивальди и того же Эллигнтона. Пресса была просто в восторге: "Джойс Дидонато и её коллеги берут итальянские барочные песни и арии, обычно используемые подающими надежды оперными певцами для совершенствования техники, и выдают настолько умопомрачительные версии, что, держу пари, даже самая избалованная джазовая публика не усидит на месте. Этот альбом нужно слушать всем, кто любит исключительный вокал и исполнительское мастерство в любом жанре, будь то опера, джаз или популярная музыка". Сравниваем: Стравинский, Шнитке и Гендель Концертный зал "Зарядье", 18 июня, Большой зал Дирижер Филипп Чижевский относится к музыкантам, которые ждут от публики не просто пассивного слушания, а. скорее, вдумчивого отношения к музыке. Не будет преувеличением сказать, что программы всех его концертов продуманы до мелочей. Он может дирижировать барочными произведениями, исполнять классику или представлять публике современную музыку. Это будет всегда интересно и небанально. На сей раз Чижевский встанет за пульт оркестра "MUSICA VIVA" – он его постоянный приглашенный дирижер. Сочинения композиторов разных эпох – Стравинского, Шнитке и Генделя – собраны в одну программу под названием "Concerto grosso". Речь идет о жанре инструментальной музыки, сочинении для солиста и оркестра, которые соревнуются между собой. Появились концерты в эпоху барокко. В XX веке, на волне интереса к старинной музыке, композиторы начали писать в духе барокко, используя жанры и формы того времени. Слушателям предстоит сравнить "первоисточник" - Генделя – и "отражения" уже прошлого века: "Базельский концерт" Стравинского и Concertо grossо № 1 Альфреда Шнитке. Кстати, музыка из него, что называется, на слуху, поскольку композитор использовал ее потом в нескольких фильмах, над которыми работал, в том числе, в картине "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" режиссера Митты.Открываем неизвестную музыкуКонцертный зал "Зарядье", 20 июня, Большой зал Чешский дирижер Вацлав Лукс мало известен российским слушателям даже из числа настоящих меломанов. Но тем интереснее открывать для себя новые имена. Лукса знают в Европе как большого популяризатора чешской музыки XVII-XVIII веков, именно благодаря его усилиям многие национальные произведения впервые зазвучали на крупнейших фестивалях. Лукс начинал сам как исполнитель старинной музыки, еще будучи студентом увлекся барокко, организовал камерный ансамбль, который потом превратил в полномасштабный барочный оркестр. И если первый в представлении не нуждается, то музыка второго может стать открытием для слушателей. Произведения этого чешского композитора эпохи барокко, безусловно, относятся к музыкальным раритетам. Слушаем Марию Гулегину: шедевры мировой оперыМосковская консерватория, 21 июня, Большой зал Как только ее не называют мировые музыкальные критики: "Золушка из России", "русское сопрано с вердиевской музыкой в крови", "вокальное чудо". В любом случае, каждое появление на сцене Марии Гулегиной становится настоящим событием, тем более, когда речь идет о сольном концерте. Всемирную известность ей принесла Турандот в одноименной опере Пуччини. И дело не только в сильном и теплом тембре голоса, но и в ее актерских способностях, умении держать большой зал в напряжении. В программе вечера – шедевры мирового оперного репертуара, музыка русских и итальянских композиторов. Аккомпанировать певице будет пианист Михаил Шехтман, обладатель немецкой премии OPUS-Klassik 2018, один из самых востребованных музыкантов своего поколения, сотрудничающий с ведущими оркестрами России и за рубежом. Размышляем: как слушать Шостаковича Концертный зал "Зарядье", 25 июня, Большой зал В год 115-летия со дня рождения Шостаковича в "Зарядье" решили осуществить мега-проект: в течение года, до декабря здесь прозвучат все симфонии композитора. В июне – Третья или "Первомайская", которую предварит Третий фортепианный концерт Рахманинова. Вечера предваряет лекция, и этот раз не будет исключением. С публикой встретится петербургский музыкальный деятель Иосиф Райскин, известный лектор и популяризатор музыки. Регистрация на лекцию открывается за неделю до концерта. Удивляемся: средневековая поп-музыкаМосковская консерватория, 25 июня, Большой зал В этот же вечер можно изменить маршрут и пойти в Большой зал Московской консерватории, где выступит Филипп Чижевский и его ансамбль Questa Musica. Коллектив состоит из молодых одаренных инструменталистов и певцов, которым подвластна и старинная музыка, и современные композиции. Английского лютниста Доуленда условно можно назвать "поп-звездой" Средневековья. Считается, что именно ему удалось кардинально повернуть музыкальную традицию в сторону повседневности. Свои произведения он писал для широкой публики, многие его песни на рубеже XVI-XVII веков переиздавались по несколько раз. Вместе с Доулендом в концерте прозвучат произведения англичанина и композитора барокко Перселла, а также автора XX века Бриттена. В завершение слушателей ждет 45-я симфония Гайдна, в последней части которой по замыслу композитора музыканты один за другим покидают сцену.

https://ria.ru/20210526/tolstoy-1734297092.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культпоход, концертный зал "зарядье", мария гулегина, московская консерватория имени п. и. чайковского, москва