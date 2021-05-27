https://ria.ru/20210527/nasledniki-1734403118.html

Дети Дурова впервые попали в рейтинг богатейших российских наследников

Дети Дурова впервые попали в рейтинг богатейших российских наследников - РИА Новости, 27.05.2021

Дети Дурова впервые попали в рейтинг богатейших российских наследников

Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:01

2021-05-27T13:01

2021-05-27T17:09

юсуф алекперов (младший)

леонид михельсон

павел дуров

вагит алекперов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_524ff0d56ab459245cddb906a2fb289e.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes."Согласно нашим подсчетам, на 15 апреля 2021 года состояние <…> оценивалось в 17,2 миллиарда долларов и на каждого из его детей пришлось по 8,6 миллиарда потенциального наследства", — говорится в статье, опубликованной на сайте издания.У Дурова двое детей, дочь и сын, 2009 и 2010 года рождения, информацию о них родители тщательно скрывают. В рейтинге они стартовали сразу с шестого места.Лидерство в списке сохранил Юсуф Алекперов, единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова. Второе место у Виктории Михельсон и ее сводного брата — детей председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона, а третье — у Джахангира Махмудова, директора по трансформации УГМК, сына Искандера Махмудова, основного акционера компании.

https://ria.ru/20210519/durov-1733030867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юсуф алекперов (младший), леонид михельсон, павел дуров, вагит алекперов, общество