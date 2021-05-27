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Дети Дурова впервые попали в рейтинг богатейших российских наследников
Дети Дурова впервые попали в рейтинг богатейших российских наследников - РИА Новости, 27.05.2021
Дети Дурова впервые попали в рейтинг богатейших российских наследников
Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:01
2021-05-27T17:09
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes."Согласно нашим подсчетам, на 15 апреля 2021 года состояние &lt;…&gt; оценивалось в 17,2 миллиарда долларов и на каждого из его детей пришлось по 8,6 миллиарда потенциального наследства", — говорится в статье, опубликованной на сайте издания.У Дурова двое детей, дочь и сын, 2009 и 2010 года рождения, информацию о них родители тщательно скрывают. В рейтинге они стартовали сразу с шестого места.Лидерство в списке сохранил Юсуф Алекперов, единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова. Второе место у Виктории Михельсон и ее сводного брата — детей председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона, а третье — у Джахангира Махмудова, директора по трансформации УГМК, сына Искандера Махмудова, основного акционера компании.
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юсуф алекперов (младший), леонид михельсон, павел дуров, вагит алекперов, общество

Дети Дурова впервые попали в рейтинг богатейших российских наследников

13:01 27.05.2021 (обновлено: 17:09 27.05.2021)
 
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
"Согласно нашим подсчетам, на 15 апреля 2021 года состояние <…> оценивалось в 17,2 миллиарда долларов и на каждого из его детей пришлось по 8,6 миллиарда потенциального наследства", — говорится в статье, опубликованной на сайте издания.
У Дурова двое детей, дочь и сын, 2009 и 2010 года рождения, информацию о них родители тщательно скрывают. В рейтинге они стартовали сразу с шестого места.
Лидерство в списке сохранил Юсуф Алекперов, единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова. Второе место у Виктории Михельсон и ее сводного брата — детей председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона, а третье — у Джахангира Махмудова, директора по трансформации УГМК, сына Искандера Махмудова, основного акционера компании.
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