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Велосипедистам в лесопарках Москвы нужно иметь с собой паспорт и не пользоваться звонком
Велосипедистам в лесопарках Москвы нужно иметь с собой паспорт и не пользоваться звонком - РИА Новости, 27.05.2021
Велосипедистам в лесопарках Москвы нужно иметь с собой паспорт и не пользоваться звонком
При велопрогулках в лесопарках Москвы нужно двигаться аккуратно и только по тропинкам и дорожкам, иметь с собой паспорт и пользоваться звонком только при... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:43
2021-05-27T16:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. При велопрогулках в лесопарках Москвы нужно двигаться аккуратно и только по тропинкам и дорожкам, иметь с собой паспорт и пользоваться звонком только при крайней необходимости, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В тёплое время года для многих основным транспортным средством становится велосипед. Но не все знают, что для передвижения на нём, как и на автомобиле, существуют определённые правила дорожного движения. Сотрудники Мосприроды просят велосипедистов соблюдать на природных территориях Москвы ряд несложных, но важных правил. Ездить необходимо только по тропинкам и дорожкам, чтобы сберечь природу. Скорость велосипеда должна быть небольшой. В случае обнаружения на дороге животных – вы должны успеть затормозить или объехать его", - говорится в сообщении.Отмечается, что необходимо также помнить, что на природных территориях люди отдыхают, поэтому не нужно устраивать гонки, чтобы никого не сбить. А во время катания рядом с детской площадкой стоит сбавить темп, так как дети всегда могут неожиданно выбежать на дорожку или тропинку. Ездить нужно исключительно по правому краю дороги, если нет велополосы, не стоит создавать помех другим отдыхающим. Ездить нужно аккуратно, соблюдая Правила дорожного движения."Чтобы не пугать животных, не следует кричать. На природных территориях звонком стоит пользоваться при крайней необходимости. Помните, что вы в гостях, и животные не любят громких звуков. Будьте вежливыми. Поблагодарите всех, кто уступил вам дорогу или помог в чем-то. Если зазвонил телефон – нужно прижаться к краю дороги и остановиться, чтобы ответить на звонок. Имейте при себе документ, удостоверяющий личность", - дополняется в сообщении.
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мосприрода, москва

Велосипедистам в лесопарках Москвы нужно иметь с собой паспорт и не пользоваться звонком

16:43 27.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовМосквичи в парке "Кузьминки-Люблино". Архивное фото
Москвичи в парке Кузьминки-Люблино. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. При велопрогулках в лесопарках Москвы нужно двигаться аккуратно и только по тропинкам и дорожкам, иметь с собой паспорт и пользоваться звонком только при крайней необходимости, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В тёплое время года для многих основным транспортным средством становится велосипед. Но не все знают, что для передвижения на нём, как и на автомобиле, существуют определённые правила дорожного движения. Сотрудники Мосприроды просят велосипедистов соблюдать на природных территориях Москвы ряд несложных, но важных правил. Ездить необходимо только по тропинкам и дорожкам, чтобы сберечь природу. Скорость велосипеда должна быть небольшой. В случае обнаружения на дороге животных – вы должны успеть затормозить или объехать его", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что необходимо также помнить, что на природных территориях люди отдыхают, поэтому не нужно устраивать гонки, чтобы никого не сбить. А во время катания рядом с детской площадкой стоит сбавить темп, так как дети всегда могут неожиданно выбежать на дорожку или тропинку. Ездить нужно исключительно по правому краю дороги, если нет велополосы, не стоит создавать помех другим отдыхающим. Ездить нужно аккуратно, соблюдая Правила дорожного движения.
"Чтобы не пугать животных, не следует кричать. На природных территориях звонком стоит пользоваться при крайней необходимости. Помните, что вы в гостях, и животные не любят громких звуков. Будьте вежливыми. Поблагодарите всех, кто уступил вам дорогу или помог в чем-то. Если зазвонил телефон – нужно прижаться к краю дороги и остановиться, чтобы ответить на звонок. Имейте при себе документ, удостоверяющий личность", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
 
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