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Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам
Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам - РИА Новости, 27.05.2021
Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам
Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:22
2021-05-27T12:22
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в Москве за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр."И это еще не окончательная цифра. Ближайшие трое суток будут дождливыми, и прогнозируется еще как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в Подмосковье местами - на юге, востоке - до 21-26 миллиметров. А значит, май 2021 года перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75% и может стать восьмым по влажности с 1948 года, уступая 1976 году - 143 миллиметра, 1980 году - 90 миллиметров, 1987 году - 92 миллиметра, 1998 году - 102 миллиметра, 2001 году - 111 миллиметров, 2013 году - 92,4 миллиметра, 2015 году - 120 миллиметров", - рассказал Тишковец.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам

12:22 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в Москве за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.
"И это еще не окончательная цифра. Ближайшие трое суток будут дождливыми, и прогнозируется еще как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в Подмосковье местами - на юге, востоке - до 21-26 миллиметров. А значит, май 2021 года перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75% и может стать восьмым по влажности с 1948 года, уступая 1976 году - 143 миллиметра, 1980 году - 90 миллиметров, 1987 году - 92 миллиметра, 1998 году - 102 миллиметра, 2001 году - 111 миллиметров, 2013 году - 92,4 миллиметра, 2015 году - 120 миллиметров", - рассказал Тишковец.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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