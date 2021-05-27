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В Москве водители такси начали получать цифровые профили
В Москве водители такси начали получать цифровые профили - РИА Новости, 27.05.2021
В Москве водители такси начали получать цифровые профили
Водители такси в Москве начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы, в августе система заработает в столице и области, сообщается в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:10
2021-05-27T12:10
москва
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Водители такси в Москве начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы, в августе система заработает в столице и области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы. Сейчас мы завершили первый этап тестирования — система готова к запуску. В августе она заработает по Москве и Московской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что цифровой профиль — это электронный "портрет" водителя, содержащий данные о том, есть ли у него действующие права, разрешение на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов."Мы в первую очередь заботимся о пассажирах, такси — популярный вид городского транспорта. Ежедневно им пользуются больше миллиона человек. Пассажиры, садясь в такси, должны быть уверены, что едут с профессиональным водителем, который соблюдает все правила и нормы. Также мы обеспокоены большим количеством переработок у водителей в надежде заработать больше. Цифровой профиль позволит исправить эту ситуацию и сбалансировать зарплату водителей. Уже сейчас водители такси могут зарегистрироваться в системе", - говорится в сообщении.
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москва, общество

В Москве водители такси начали получать цифровые профили

12:10 27.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на одной из улиц в Москве
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Водители такси в Москве начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы, в августе система заработает в столице и области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы. Сейчас мы завершили первый этап тестирования — система готова к запуску. В августе она заработает по Москве и Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цифровой профиль — это электронный "портрет" водителя, содержащий данные о том, есть ли у него действующие права, разрешение на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов.
"Мы в первую очередь заботимся о пассажирах, такси — популярный вид городского транспорта. Ежедневно им пользуются больше миллиона человек. Пассажиры, садясь в такси, должны быть уверены, что едут с профессиональным водителем, который соблюдает все правила и нормы. Также мы обеспокоены большим количеством переработок у водителей в надежде заработать больше. Цифровой профиль позволит исправить эту ситуацию и сбалансировать зарплату водителей. Уже сейчас водители такси могут зарегистрироваться в системе", - говорится в сообщении.
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