https://ria.ru/20210527/moskva-1734391973.html

В Москве водители такси начали получать цифровые профили

В Москве водители такси начали получать цифровые профили - РИА Новости, 27.05.2021

В Москве водители такси начали получать цифровые профили

Водители такси в Москве начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы, в августе система заработает в столице и области, сообщается в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:10

2021-05-27T12:10

2021-05-27T12:10

москва

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Водители такси в Москве начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы, в августе система заработает в столице и области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы. Сейчас мы завершили первый этап тестирования — система готова к запуску. В августе она заработает по Москве и Московской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что цифровой профиль — это электронный "портрет" водителя, содержащий данные о том, есть ли у него действующие права, разрешение на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов."Мы в первую очередь заботимся о пассажирах, такси — популярный вид городского транспорта. Ежедневно им пользуются больше миллиона человек. Пассажиры, садясь в такси, должны быть уверены, что едут с профессиональным водителем, который соблюдает все правила и нормы. Также мы обеспокоены большим количеством переработок у водителей в надежде заработать больше. Цифровой профиль позволит исправить эту ситуацию и сбалансировать зарплату водителей. Уже сейчас водители такси могут зарегистрироваться в системе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210301/taksi-1599468871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество