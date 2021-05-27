https://ria.ru/20210527/moshenniki-1734393809.html

ВТБ предупредил, что мошенники сулят деньги за "опросы" от имени банка

ВТБ предупредил, что мошенники сулят деньги за "опросы" от имени банка - РИА Новости, 27.05.2021

ВТБ предупредил, что мошенники сулят деньги за "опросы" от имени банка

Мошенники проводят фальшивые опросы качества обслуживания от имени ВТБ, обещая за это вознаграждение, чтобы получить личные данные для доступа в "мобильный... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:15

2021-05-27T12:15

2021-05-27T12:15

втб

технологии

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники проводят фальшивые опросы качества обслуживания от имени ВТБ, обещая за это вознаграждение, чтобы получить личные данные для доступа в "мобильный банк" клиента, сообщила пресс-служба кредитной организации.В ВТБ отмечают, что более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. При этом цель мошенников - получение личной информации и затем вывод клиентских средств."Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы по качеству от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства", - указали в банке.Однако эта уловка для получения личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в систему "ВТБ онлайн" или реквизитов карт для проведения мошеннических операций, предупредили в банке.Также среди сценариев мошенничества распространены звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж, об открытом кредите или об оставленной заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете, напомнили в ВТБ.

https://ria.ru/20210527/moshenniki-1734393155.html

https://ria.ru/20210527/lyubov-1734343835.html

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втб, технологии, общество