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В Киеве заявили о возможном переносе площадки переговоров по Донбассу
В Киеве заявили о возможном переносе площадки переговоров по Донбассу - РИА Новости, 27.05.2021
В Киеве заявили о возможном переносе площадки переговоров по Донбассу
Украина допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в одну из стран Евросоюза, которая бы не была при этом членом... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:52
2021-05-27T13:52
алексей арестович
минские соглашения
донбасс
минск
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Украина допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в одну из стран Евросоюза, которая бы не была при этом членом НАТО, заявил в четверг пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко."Скорее всего, страна Европы, но не член НАТО, поскольку россияне не согласятся", - заявил Арестович интернет-изданию "Бабель".По его словам, официальных переговоров о новом месте пока не ведется.Ранее Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию. Кроме того, он заявлял, что не поедет больше в Минск на переговоры по урегулированию на востоке страны, так как, по его мнению, Белоруссия фактически подчинена РФ.В свою очередь вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/kravchuk-1734382836.html
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алексей арестович , минские соглашения, донбасс, минск, белоруссия, украина, в мире

В Киеве заявили о возможном переносе площадки переговоров по Донбассу

13:52 27.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Украина допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в одну из стран Евросоюза, которая бы не была при этом членом НАТО, заявил в четверг пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Скорее всего, страна Европы, но не член НАТО, поскольку россияне не согласятся", - заявил Арестович интернет-изданию "Бабель".
По его словам, официальных переговоров о новом месте пока не ведется.
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В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair
Ранее Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию. Кроме того, он заявлял, что не поедет больше в Минск на переговоры по урегулированию на востоке страны, так как, по его мнению, Белоруссия фактически подчинена РФ.
В свою очередь вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска
 
Алексей АрестовичМинские соглашенияДонбассМинскБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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