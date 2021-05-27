https://ria.ru/20210527/minsk-1734413740.html

В Киеве заявили о возможном переносе площадки переговоров по Донбассу

В Киеве заявили о возможном переносе площадки переговоров по Донбассу - РИА Новости, 27.05.2021

В Киеве заявили о возможном переносе площадки переговоров по Донбассу

Украина допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в одну из стран Евросоюза, которая бы не была при этом членом... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:52

2021-05-27T13:52

2021-05-27T13:52

алексей арестович

минские соглашения

донбасс

минск

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Украина допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в одну из стран Евросоюза, которая бы не была при этом членом НАТО, заявил в четверг пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также "диктаторским поведением" президента Белоруссии Александра Лукашенко."Скорее всего, страна Европы, но не член НАТО, поскольку россияне не согласятся", - заявил Арестович интернет-изданию "Бабель".По его словам, официальных переговоров о новом месте пока не ведется.Ранее Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию. Кроме того, он заявлял, что не поедет больше в Минск на переговоры по урегулированию на востоке страны, так как, по его мнению, Белоруссия фактически подчинена РФ.В свою очередь вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.

https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/kravchuk-1734382836.html

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алексей арестович , минские соглашения, донбасс, минск, белоруссия, украина, в мире