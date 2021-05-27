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Архангельская область
https://ria.ru/20210527/meditsina-1734415691.html
В Архангельской области учредили ежегодную премию для медиков
В Архангельской области учредили ежегодную премию для медиков - РИА Новости, 27.05.2021
В Архангельской области учредили ежегодную премию для медиков
Порядка 20 медработников Архангельской области смогут претендовать ежегодно на губернаторскую премию "Профессия - Жизнь" в размере 100 тысяч рублей, победителей РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:01
2021-05-27T14:01
архангельская область
александр цыбульский
врачи
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Порядка 20 медработников Архангельской области смогут претендовать ежегодно на губернаторскую премию "Профессия - Жизнь" в размере 100 тысяч рублей, победителей будут определять всенародным голосованием, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем послании областному собранию депутатов в четверг.По словам главы региона, лауреатами ежегодно смогут становиться до 20 медработников, они получат выплату в размере 100 тысяч рублей. Определять победителей будут всенародным голосованием."Хочу отметить, что определение лауреатов премии "Профессия - Жизнь" должно носить открытый, прозрачный характер. А голосование за претендентов на это звание должно стать всенародным", - отметил Цыбульский. Он поручил правительству Архангельской области проработать вопрос о присуждении премии и определить критерии отбора претендентов на награду уже в этом году.Ранее законодательством о наградах была предусмотрена норма о присвоении звания "Почетный работник здравоохранения Архангельской области" лишь двум представителям медицинской профессии в течение календарного года.
https://ria.ru/20210518/kvartiry-1732864194.html
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александр цыбульский, врачи, архангельская область, общество

В Архангельской области учредили ежегодную премию для медиков

14:01 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковВрачи во время приема пациента в поликлинике №2 городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове
Врачи во время приема пациента в поликлинике №2 городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Порядка 20 медработников Архангельской области смогут претендовать ежегодно на губернаторскую премию "Профессия - Жизнь" в размере 100 тысяч рублей, победителей будут определять всенародным голосованием, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем послании областному собранию депутатов в четверг.
По словам главы региона, лауреатами ежегодно смогут становиться до 20 медработников, они получат выплату в размере 100 тысяч рублей. Определять победителей будут всенародным голосованием.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 20:00Архангельская область
В Архангельской области приобретут более 20 квартир для медиков
"Хочу отметить, что определение лауреатов премии "Профессия - Жизнь" должно носить открытый, прозрачный характер. А голосование за претендентов на это звание должно стать всенародным", - отметил Цыбульский. Он поручил правительству Архангельской области проработать вопрос о присуждении премии и определить критерии отбора претендентов на награду уже в этом году.
Ранее законодательством о наградах была предусмотрена норма о присвоении звания "Почетный работник здравоохранения Архангельской области" лишь двум представителям медицинской профессии в течение календарного года.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
03:35
Названы вакансии в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийврачиАрхангельская областьОбщество
 
 
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