https://ria.ru/20210527/meditsina-1734415691.html

В Архангельской области учредили ежегодную премию для медиков

В Архангельской области учредили ежегодную премию для медиков - РИА Новости, 27.05.2021

В Архангельской области учредили ежегодную премию для медиков

Порядка 20 медработников Архангельской области смогут претендовать ежегодно на губернаторскую премию "Профессия - Жизнь" в размере 100 тысяч рублей, победителей РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:01

2021-05-27T14:01

2021-05-27T14:01

архангельская область

александр цыбульский

врачи

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Порядка 20 медработников Архангельской области смогут претендовать ежегодно на губернаторскую премию "Профессия - Жизнь" в размере 100 тысяч рублей, победителей будут определять всенародным голосованием, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем послании областному собранию депутатов в четверг.По словам главы региона, лауреатами ежегодно смогут становиться до 20 медработников, они получат выплату в размере 100 тысяч рублей. Определять победителей будут всенародным голосованием."Хочу отметить, что определение лауреатов премии "Профессия - Жизнь" должно носить открытый, прозрачный характер. А голосование за претендентов на это звание должно стать всенародным", - отметил Цыбульский. Он поручил правительству Архангельской области проработать вопрос о присуждении премии и определить критерии отбора претендентов на награду уже в этом году.Ранее законодательством о наградах была предусмотрена норма о присвоении звания "Почетный работник здравоохранения Архангельской области" лишь двум представителям медицинской профессии в течение календарного года.

https://ria.ru/20210518/kvartiry-1732864194.html

https://ria.ru/20210527/zarplata-1734346385.html

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александр цыбульский, врачи, архангельская область, общество