https://ria.ru/20210527/lukoyl-1734424955.html
"Лукойл-Коми" заявил о выходе на поверхность малотоксичной породы
"Лукойл-Коми" заявил о выходе на поверхность малотоксичной породы - РИА Новости, 27.05.2021
"Лукойл-Коми" заявил о выходе на поверхность малотоксичной породы
"Лукойл-Коми" (дочернее предприятие "Лукойла", работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции) проинформировало Ростехнадзор о выходе на поверхность... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:27
2021-05-27T13:27
2021-05-27T14:43
лукойл
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
усинск
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Лукойл-Коми" (дочернее предприятие "Лукойла", работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции) проинформировало Ростехнадзор о выходе на поверхность земли малотоксичной горной породы в 20 километрах от Усинска, сообщила компания."В 20 километрах от Усинска, в лесном массиве, зафиксирован выход на поверхность земли горной породы из песка, глины, торфа, воды для поддержания пластового давления. Как отмечают специалисты, вынесенная порода относится к четвертому классу - "малотоксичные" (глина, мелкая фракция песка), что характерно для поверхностных грунтов этого региона", - говорится в сообщении.Грифон - так называется это природное явление - обнаружили работники "Усинскнефтегаза" во время планового обхода производственных объектов и расположенной рядом территории."О грифонных проявлениях проинформирован Усинский территориальный отдел Печорского Управления Ростехнадзора по республике Коми", - сообщает компания.
https://ria.ru/20210519/rosprirodnadzor-1732969839.html
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лукойл, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), усинск, общество