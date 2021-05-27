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Москвичку, кидавшую детей с эстакады, направили на принудительное лечение
Москвичку, кидавшую детей с эстакады, направили на принудительное лечение - РИА Новости, 27.05.2021
Москвичку, кидавшую детей с эстакады, направили на принудительное лечение
Кузьминский районный суд направил на принудительное лечение москвичку, сбросившую двух своих дочерей через парапет эстакады на проспекте Защитников Москвы в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T20:38
2021-05-27T20:46
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кузьминский районный суд направил на принудительное лечение москвичку, сбросившую двух своих дочерей через парапет эстакады на проспекте Защитников Москвы в столице в сентябре 2019 года, сообщает прокуратура Москвы.Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 сентября 2019 года женщина перекинула через парапет моста, расположенного на проспекте Защитников в Москве, двух несовершеннолетних детей, они упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. Против женщины возбудили уголовное дело, а ее поместили в психиатрическую больницу."Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, женщина страдала временным психическим расстройством. Суд... применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - говорится в сообщении ведомства.По данным прокуратуры, женщина, перекидывая своих четырехлетних дочерей через парапет эстакады с высоты примерно четырех метров, была в состоянии наркотического опьянения. Девочки получили телесные повреждения, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести и легкого вреда здоровью. Сейчас дети находятся на попечении родственника.
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москва, происшествия

Москвичку, кидавшую детей с эстакады, направили на принудительное лечение

20:38 27.05.2021 (обновлено: 20:46 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кузьминский районный суд направил на принудительное лечение москвичку, сбросившую двух своих дочерей через парапет эстакады на проспекте Защитников Москвы в столице в сентябре 2019 года, сообщает прокуратура Москвы.
Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 сентября 2019 года женщина перекинула через парапет моста, расположенного на проспекте Защитников в Москве, двух несовершеннолетних детей, они упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. Против женщины возбудили уголовное дело, а ее поместили в психиатрическую больницу.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
17:13
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"Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, женщина страдала временным психическим расстройством. Суд... применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, женщина, перекидывая своих четырехлетних дочерей через парапет эстакады с высоты примерно четырех метров, была в состоянии наркотического опьянения. Девочки получили телесные повреждения, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести и легкого вреда здоровью. Сейчас дети находятся на попечении родственника.
 
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