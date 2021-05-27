https://ria.ru/20210527/lechenie-1734498428.html

Москвичку, кидавшую детей с эстакады, направили на принудительное лечение

Москвичку, кидавшую детей с эстакады, направили на принудительное лечение - РИА Новости, 27.05.2021

Москвичку, кидавшую детей с эстакады, направили на принудительное лечение

Кузьминский районный суд направил на принудительное лечение москвичку, сбросившую двух своих дочерей через парапет эстакады на проспекте Защитников Москвы в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T20:38

2021-05-27T20:38

2021-05-27T20:46

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кузьминский районный суд направил на принудительное лечение москвичку, сбросившую двух своих дочерей через парапет эстакады на проспекте Защитников Москвы в столице в сентябре 2019 года, сообщает прокуратура Москвы.Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 сентября 2019 года женщина перекинула через парапет моста, расположенного на проспекте Защитников в Москве, двух несовершеннолетних детей, они упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. Против женщины возбудили уголовное дело, а ее поместили в психиатрическую больницу."Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, женщина страдала временным психическим расстройством. Суд... применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - говорится в сообщении ведомства.По данным прокуратуры, женщина, перекидывая своих четырехлетних дочерей через парапет эстакады с высоты примерно четырех метров, была в состоянии наркотического опьянения. Девочки получили телесные повреждения, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести и легкого вреда здоровью. Сейчас дети находятся на попечении родственника.

https://ria.ru/20210527/video-1734463177.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия