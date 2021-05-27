https://ria.ru/20210527/kursk-1734509025.html
В Курске прикоснувшаяся к забору девочка погибла от удара током
В Курске прикоснувшаяся к забору девочка погибла от удара током - РИА Новости, 27.05.2021
В Курске прикоснувшаяся к забору девочка погибла от удара током
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятилетней школьницы в Курске, которая скончалась от удара током,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T22:21
2021-05-27T22:21
2021-05-27T22:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
курск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятилетней школьницы в Курске, которая скончалась от удара током, прикоснувшись к металлическому ограждению во дворе, сообщает управление СК РФ по региону.Трагедия произошла около 16 часов 25 мая в Железнодорожном округе во дворе дома, расположенного по улице Станционная."Девятилетний ребенок, находясь... вблизи хозяйственной постройки, к которой было проведено электричество от жилого дома, при помощи электрического провода путем скручивания его с проводом идущим из дома к электрическому счетчику, прикоснулась руками и телом к металлической сетке, в результате чего получила телесные повреждения в виде электротермической зоны воздействия (электрометрики) на обеих кистях и животе", - говорится в сообщении.Девочку доставили в городскую клиническую больницу, где школьница скончалась. СК начал проверку по факту происшествия."Сеймским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней в результате воздействия электрического тока, то есть по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает следствие.Обстоятельства трагедии устанавливаются.
https://ria.ru/20210526/podrostok-1733954319.html
https://ria.ru/20210525/selfi-1733863442.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, курск, происшествия