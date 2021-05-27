https://ria.ru/20210527/kursk-1734509025.html

В Курске прикоснувшаяся к забору девочка погибла от удара током

В Курске прикоснувшаяся к забору девочка погибла от удара током - РИА Новости, 27.05.2021

В Курске прикоснувшаяся к забору девочка погибла от удара током

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятилетней школьницы в Курске, которая скончалась от удара током,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T22:21

2021-05-27T22:21

2021-05-27T22:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

курск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятилетней школьницы в Курске, которая скончалась от удара током, прикоснувшись к металлическому ограждению во дворе, сообщает управление СК РФ по региону.Трагедия произошла около 16 часов 25 мая в Железнодорожном округе во дворе дома, расположенного по улице Станционная."Девятилетний ребенок, находясь... вблизи хозяйственной постройки, к которой было проведено электричество от жилого дома, при помощи электрического провода путем скручивания его с проводом идущим из дома к электрическому счетчику, прикоснулась руками и телом к металлической сетке, в результате чего получила телесные повреждения в виде электротермической зоны воздействия (электрометрики) на обеих кистях и животе", - говорится в сообщении.Девочку доставили в городскую клиническую больницу, где школьница скончалась. СК начал проверку по факту происшествия."Сеймским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней в результате воздействия электрического тока, то есть по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает следствие.Обстоятельства трагедии устанавливаются.

https://ria.ru/20210526/podrostok-1733954319.html

https://ria.ru/20210525/selfi-1733863442.html

россия

курская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, курск, происшествия