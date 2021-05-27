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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210527/kurs-1734420512.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек - РИА Новости, 27.05.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28,37 копейки - до 89,6555 рубля, курс доллара - на 1,57 копейки, до 73,458 рубля,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:21
2021-05-27T14:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28,37 копейки - до 89,6555 рубля, курс доллара - на 1,57 копейки, до 73,458 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,63 копейки, составив 80,7469 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек

14:21 27.05.2021 (обновлено: 14:22 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28,37 копейки - до 89,6555 рубля, курс доллара - на 1,57 копейки, до 73,458 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,63 копейки, составив 80,7469 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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