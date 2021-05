https://ria.ru/20210527/kreml-1734400427.html

В Кремле прокомментировали решение "Открытой России"* о самоликвидации

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Кремле не считают решение о самоликвидации "Открытой России"* проявлением зачистки российского политического поля, напротив, оно живет и развивается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг исполнительный директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров сообщил, что организация прекращает свою деятельность в РФ."Политическое поле никоим образом у нас не ограничено "Открытой Россией"*, наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании и так далее и тому подобное", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать обвинения в адрес властей РФ со стороны руководства "Открытой России"* в зачистке политического поля.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ

