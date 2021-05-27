https://ria.ru/20210527/kosachev-1734425524.html

Косачев предложил использовать консультационные механизмы по ДСНВ-3

Косачев предложил использовать консультационные механизмы по ДСНВ-3 - РИА Новости, 27.05.2021

Косачев предложил использовать консультационные механизмы по ДСНВ-3

Россия и США могут задействовать консультационные механизмы по ДСНВ-3 в случае разногласий, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:46

2021-05-27T14:46

2021-05-27T14:46

россия

мария захарова

договор снв-3

константин косачев

джо байден

сша

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Россия и США могут задействовать консультационные механизмы по ДСНВ-3 в случае разногласий, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Москва имеет претензии к Вашингтону по выполнению Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружениях (СНВ), в частности, по переоборудованию носителей, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В тексте ДСНВ-3 предусмотрен консультационный механизм, который должен подобного рода разногласия обсуждать и разрешать", - сказал Косачев.По его словам, сейчас единственный вариант – задействовать возможности этого механизма. "Это как раз тот случай, когда нужно его задействовать максимально хорошо, чтобы избавить ситуацию от взаимной публичной риторики, дать возможность поработать специалистам", - отметил сенатор.Он назвал важным обеспечить полную прозрачность действий сторон, "потому что только такая полная прозрачность, проверяемость усилий по выполнению обязательств является гарантией сохранения договора". По мнению сенатора, нужно сохранить действующее соглашение, пока не будет разработано новое.Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210527/snv-3-1734345936.html

https://ria.ru/20210219/peregovory-1598236093.html

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россия, мария захарова, договор снв-3, константин косачев, джо байден, сша, в мире