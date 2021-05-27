https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734386474.html

В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 27.05.2021

В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализирован 971 пациент с COVID-19, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:44

2021-05-27T11:44

2021-05-27T11:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 971 пациент с COVID-19, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 2886 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 052 132. В Москве выявлено 3105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 971 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734385557.html

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