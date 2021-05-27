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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 27.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализирован 971 пациент с COVID-19, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:44
2021-05-27T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 971 пациент с COVID-19, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 2886 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 052 132. В Москве выявлено 3105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 971 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 971 пациента с коронавирусом

11:44 27.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 971 пациент с COVID-19, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели еще 2886 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 052 132. В Москве выявлено 3105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 971 человек", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:40Распространение коронавируса
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Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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