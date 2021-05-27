https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734348401.html

Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий коронавируса

Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий коронавируса - РИА Новости, 27.05.2021

Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий коронавируса

Локальные версии коронавируса, у которых встречаются мутации, характерные для британского и южноафриканского варианта, выявляются в России, но пока рано... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T06:17

2021-05-27T06:17

2021-05-27T06:17

распространение коронавируса

камиль хафизов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Локальные версии коронавируса, у которых встречаются мутации, характерные для британского и южноафриканского варианта, выявляются в России, но пока рано говорить, что они обладают какими-то особыми для людей свойствами, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он отметил, что до накопления достаточного объема данных этим мутациям преждевременно давать новые имена.По словам специалиста, варианты нового коронавируса циркулируют во всем мире, и после появления некоторые из них довольно быстро исчезают, другие, наоборот, закрепляются в популяции. Сколько всего "штаммов" нового коронавируса существует в природе на данный момент – неизвестно, в том числе из-за размытости самого понятия и факта того, что свойства многих геновариантов вируса пока не изучены, пояснил Хафизов.

https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734347285.html

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камиль хафизов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва