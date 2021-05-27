Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий коронавируса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Локальные версии коронавируса, у которых встречаются мутации, характерные для британского и южноафриканского варианта, выявляются в России, но пока рано говорить, что они обладают какими-то особыми для людей свойствами, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"За последнее время мы видим несколько сотен завозов британского штамма как по России, так и в Москве, что вполне ожидаемо ввиду его свойств. Появляются и некоторые "локальные" российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов, но пока преждевременно говорить о том, что они действительно обладают какими-то особыми для людей свойствами", - сказал Хафизов.
Он отметил, что до накопления достаточного объема данных этим мутациям преждевременно давать новые имена.
По словам специалиста, варианты нового коронавируса циркулируют во всем мире, и после появления некоторые из них довольно быстро исчезают, другие, наоборот, закрепляются в популяции. Сколько всего "штаммов" нового коронавируса существует в природе на данный момент – неизвестно, в том числе из-за размытости самого понятия и факта того, что свойства многих геновариантов вируса пока не изучены, пояснил Хафизов.