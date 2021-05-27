https://ria.ru/20210527/konferentsiya-1734391904.html

Прошла конференция КНР-Россия по безопасности и экономике

Прошла конференция КНР-Россия по безопасности и экономике - РИА Новости, 27.05.2021

Прошла конференция КНР-Россия по безопасности и экономике

Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (г. Пекин) в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:40

2021-05-27T12:40

2021-05-27T12:40

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МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (г. Пекин) в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом (г. Владивосток) провели 26 мая международную научную конференцию на тему "Сотрудничество в области безопасности и экономики между Китаем и Россией в Северо-Восточной Азии".В мероприятии в онлайн-формате приняли участие эксперты-международники, представляющие ведущие аналитические центры и исследовательские университеты Китая и России. На церемонии открытия выступили с речью директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН Сунь Чжуанчжи и заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Власов Е.Е. В центре обсуждения находились проблемы внешних вызовов и внутренних трудностей сотрудничества в Северо-Восточной Азии, международной координации усилий в этой сфере, необходимости решения экономических проблем в постэпидемическую эпоху.Участники конференции были единогласны в своем мнении о том, что нестабильность и изменения в мире обеспечивают возможность для дальнейшего развития сотрудничества между шестью государствами Восточной и Северо-Восточной Азии (Китай, Россия, Монголия, КНДР, Республика Корея и Япония). По их мнению, отношения между Китаем и Россией выдержали испытания пандемией. Две страны выступают за защиту региональной безопасности и стабильности, повышение уровня сотрудничества и содействие развитию и процветанию в регионе.Реализация таких крупных проектов, как "Ямал СПГ", заложила прочный фундамент сотрудничества двух стран в Северо-Восточной Азии. При этом у них много точек соприкосновения в различных областях, прекрасные условия и большой потенциал для стимулирования сотрудничества в области содействия торговли и инвестициям, а также сотрудничества в рамках "Новой северной политики" Республики Корея, создания экономического коридора между РФ, Китаем и Монголией и т.д, – отметили участники конференции.

https://ria.ru/20210525/investitsii-1733830995.html

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