Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210527/konferentsiya-1734391904.html
Прошла конференция КНР-Россия по безопасности и экономике
Прошла конференция КНР-Россия по безопасности и экономике - РИА Новости, 27.05.2021
Прошла конференция КНР-Россия по безопасности и экономике
Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (г. Пекин) в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:40
2021-05-27T12:40
россия-китай: главное
россия
спг
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_0:71:3052:1788_1920x0_80_0_0_e893e7f56b2774ef7384fa2da9c4826f.jpg
МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (г. Пекин) в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом (г. Владивосток) провели 26 мая международную научную конференцию на тему "Сотрудничество в области безопасности и экономики между Китаем и Россией в Северо-Восточной Азии".В мероприятии в онлайн-формате приняли участие эксперты-международники, представляющие ведущие аналитические центры и исследовательские университеты Китая и России. На церемонии открытия выступили с речью директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН Сунь Чжуанчжи и заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Власов Е.Е. В центре обсуждения находились проблемы внешних вызовов и внутренних трудностей сотрудничества в Северо-Восточной Азии, международной координации усилий в этой сфере, необходимости решения экономических проблем в постэпидемическую эпоху.Участники конференции были единогласны в своем мнении о том, что нестабильность и изменения в мире обеспечивают возможность для дальнейшего развития сотрудничества между шестью государствами Восточной и Северо-Восточной Азии (Китай, Россия, Монголия, КНДР, Республика Корея и Япония). По их мнению, отношения между Китаем и Россией выдержали испытания пандемией. Две страны выступают за защиту региональной безопасности и стабильности, повышение уровня сотрудничества и содействие развитию и процветанию в регионе.Реализация таких крупных проектов, как "Ямал СПГ", заложила прочный фундамент сотрудничества двух стран в Северо-Восточной Азии. При этом у них много точек соприкосновения в различных областях, прекрасные условия и большой потенциал для стимулирования сотрудничества в области содействия торговли и инвестициям, а также сотрудничества в рамках "Новой северной политики" Республики Корея, создания экономического коридора между РФ, Китаем и Монголией и т.д, – отметили участники конференции.
https://ria.ru/20210525/investitsii-1733830995.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734397949_332:0:3052:2040_1920x0_80_0_0_86af2b7173510402d24342950a0812d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, спг, китай

Прошла конференция КНР-Россия по безопасности и экономике

12:40 27.05.2021
 
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПредставитель КНР во время конференции
Представитель КНР во время конференции - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (г. Пекин) в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом (г. Владивосток) провели 26 мая международную научную конференцию на тему "Сотрудничество в области безопасности и экономики между Китаем и Россией в Северо-Восточной Азии".
В мероприятии в онлайн-формате приняли участие эксперты-международники, представляющие ведущие аналитические центры и исследовательские университеты Китая и России. На церемонии открытия выступили с речью директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН Сунь Чжуанчжи и заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Власов Е.Е. В центре обсуждения находились проблемы внешних вызовов и внутренних трудностей сотрудничества в Северо-Восточной Азии, международной координации усилий в этой сфере, необходимости решения экономических проблем в постэпидемическую эпоху.
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 14:55Россия-Китай: Главное
Шанхай остается привлекательным для иностранных инвестиций
Участники конференции были единогласны в своем мнении о том, что нестабильность и изменения в мире обеспечивают возможность для дальнейшего развития сотрудничества между шестью государствами Восточной и Северо-Восточной Азии (Китай, Россия, Монголия, КНДР, Республика Корея и Япония). По их мнению, отношения между Китаем и Россией выдержали испытания пандемией. Две страны выступают за защиту региональной безопасности и стабильности, повышение уровня сотрудничества и содействие развитию и процветанию в регионе.
Реализация таких крупных проектов, как "Ямал СПГ", заложила прочный фундамент сотрудничества двух стран в Северо-Восточной Азии. При этом у них много точек соприкосновения в различных областях, прекрасные условия и большой потенциал для стимулирования сотрудничества в области содействия торговли и инвестициям, а также сотрудничества в рамках "Новой северной политики" Республики Корея, создания экономического коридора между РФ, Китаем и Монголией и т.д, – отметили участники конференции.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияСПГКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
Лента новостейМолния