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Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков" - РИА Новости, 27.05.2021
Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
Прививка домашних питомцев от COVID-19 вакциной "Карнивак-Ков" началась в некоторых российских регионах. Препарат разработали в Федеральном центре охраны... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:48
2021-05-27T09:48
ветеринария
вакцина «карнивак-ков»
иммунитет
вакцинация
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коронавирус covid-19
россия
здоровье
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Прививка домашних питомцев от COVID-19 вакциной "Карнивак-Ков" началась в некоторых российских регионах. Препарат разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных. Он предназначен для пушных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных. Подробнее о новой вакцине — в инфографике Ria.ru.
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ветеринария, вакцина «карнивак-ков», иммунитет, вакцинация, инфографика, коронавирус covid-19, россия, здоровье, животные

Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"

09:48 27.05.2021
 
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Прививка домашних питомцев от COVID-19 вакциной "Карнивак-Ков" началась в некоторых российских регионах. Препарат разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных. Он предназначен для пушных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных. Подробнее о новой вакцине — в инфографике Ria.ru.
Российская вакцина от COVID-19 для животных Карнивак-Ков МОБИЛАРоссийская вакцина от COVID-19 для животных Карнивак-Ков ДЕСКТОП
 
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