https://ria.ru/20210527/karnivak-kov-1734360434.html

Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"

Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков" - РИА Новости, 27.05.2021

Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"

Прививка домашних питомцев от COVID-19 вакциной "Карнивак-Ков" началась в некоторых российских регионах. Препарат разработали в Федеральном центре охраны... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:48

2021-05-27T09:48

2021-05-27T09:48

ветеринария

вакцина «карнивак-ков»

иммунитет

вакцинация

инфографика

коронавирус covid-19

россия

здоровье

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Прививка домашних питомцев от COVID-19 вакциной "Карнивак-Ков" началась в некоторых российских регионах. Препарат разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных. Он предназначен для пушных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных. Подробнее о новой вакцине — в инфографике Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветеринария, вакцина «карнивак-ков», иммунитет, вакцинация, инфографика, коронавирус covid-19, россия, здоровье, животные