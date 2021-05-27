Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/karl-1734395582.html
Умер автор детских бестселлеров Эрик Карл
Умер автор детских бестселлеров Эрик Карл - РИА Новости, 27.05.2021
Умер автор детских бестселлеров Эрик Карл
На 92-м году жизни умер американский иллюстратор и писатель Эрик Карл. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:07
2021-05-27T14:47
культура
книги
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734386230_0:289:3001:1977_1920x0_80_0_0_a36f63ab5d30649901037cf52e0b6a8c.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На 92-м году жизни умер американский иллюстратор и писатель Эрик Карл."С тяжестью и болью в сердце мы сообщаем, что Эрик Карл, автор и иллюстратор "Очень голодной гусеницы" и многих других всеми любимых и ставших классикой произведений, скончался 23-го числа", — написала команда писателя в Twitter.Как сообщила газета New York Times со ссылкой на его сына Рольфа, причиной смерти стала почечная недостаточность.Карьера Карла как писателя и автора детских книг началась еще в 30-х годах прошлого столетия. Однако всемирную известность он получил после публикации в 1969 году его самой известной книги "Очень голодная гусеница". Рассказ о насекомом, его поисках еды и превращении в бабочку состоит всего из 224 слов. По всему миру продали свыше 55 миллионов копий, книгу перевели более чем на 70 языков. Как отметил издатель Карла, за свою карьеру тот выпустил более 70 книг, продав около 170 миллионов копий.В 2003 году Карла удостоили престижной премии "Наследие детской литературы", которую присуждают авторам, внесшим "существенный и постоянный вклад в развитие детской литературы". Кроме того, в 1999 году он получил от Католической библиотечной ассоциации США Медаль Регины, а в 2007 — награду Фонда NEA за выдающиеся заслуги и вклад в образование. Также в 2010 году Карл был отмечен премией Общества иллюстраторов за заслуги в области искусства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734386230_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_174dc62e5d716747f0304a1058fc8977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры

Умер автор детских бестселлеров Эрик Карл

13:07 27.05.2021 (обновлено: 14:47 27.05.2021)
 
© AP Photo / Richard DrewАмериканский дизайнер, иллюстратор и писатель Эрик Карл
Американский дизайнер, иллюстратор и писатель Эрик Карл - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Richard Drew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На 92-м году жизни умер американский иллюстратор и писатель Эрик Карл.
"С тяжестью и болью в сердце мы сообщаем, что Эрик Карл, автор и иллюстратор "Очень голодной гусеницы" и многих других всеми любимых и ставших классикой произведений, скончался 23-го числа", — написала команда писателя в Twitter.
Как сообщила газета New York Times со ссылкой на его сына Рольфа, причиной смерти стала почечная недостаточность.
Карьера Карла как писателя и автора детских книг началась еще в 30-х годах прошлого столетия. Однако всемирную известность он получил после публикации в 1969 году его самой известной книги "Очень голодная гусеница". Рассказ о насекомом, его поисках еды и превращении в бабочку состоит всего из 224 слов. По всему миру продали свыше 55 миллионов копий, книгу перевели более чем на 70 языков. Как отметил издатель Карла, за свою карьеру тот выпустил более 70 книг, продав около 170 миллионов копий.
В 2003 году Карла удостоили престижной премии "Наследие детской литературы", которую присуждают авторам, внесшим "существенный и постоянный вклад в развитие детской литературы". Кроме того, в 1999 году он получил от Католической библиотечной ассоциации США Медаль Регины, а в 2007 — награду Фонда NEA за выдающиеся заслуги и вклад в образование. Также в 2010 году Карл был отмечен премией Общества иллюстраторов за заслуги в области искусства.
 
КультураКнигиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
Лента новостейМолния