https://ria.ru/20210527/karl-1734395582.html

Умер автор детских бестселлеров Эрик Карл

Умер автор детских бестселлеров Эрик Карл - РИА Новости, 27.05.2021

Умер автор детских бестселлеров Эрик Карл

На 92-м году жизни умер американский иллюстратор и писатель Эрик Карл. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:07

2021-05-27T13:07

2021-05-27T14:47

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На 92-м году жизни умер американский иллюстратор и писатель Эрик Карл."С тяжестью и болью в сердце мы сообщаем, что Эрик Карл, автор и иллюстратор "Очень голодной гусеницы" и многих других всеми любимых и ставших классикой произведений, скончался 23-го числа", — написала команда писателя в Twitter.Как сообщила газета New York Times со ссылкой на его сына Рольфа, причиной смерти стала почечная недостаточность.Карьера Карла как писателя и автора детских книг началась еще в 30-х годах прошлого столетия. Однако всемирную известность он получил после публикации в 1969 году его самой известной книги "Очень голодная гусеница". Рассказ о насекомом, его поисках еды и превращении в бабочку состоит всего из 224 слов. По всему миру продали свыше 55 миллионов копий, книгу перевели более чем на 70 языков. Как отметил издатель Карла, за свою карьеру тот выпустил более 70 книг, продав около 170 миллионов копий.В 2003 году Карла удостоили престижной премии "Наследие детской литературы", которую присуждают авторам, внесшим "существенный и постоянный вклад в развитие детской литературы". Кроме того, в 1999 году он получил от Католической библиотечной ассоциации США Медаль Регины, а в 2007 — награду Фонда NEA за выдающиеся заслуги и вклад в образование. Также в 2010 году Карл был отмечен премией Общества иллюстраторов за заслуги в области искусства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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